UBS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den anderen Werten aus dem Bereich schwere Baustoffe unter Druck geraten, schrieb Julian Radlinger am Montag. Verantwortlich hierfür sei eine schwächere Grundstimmung hinsichtlich des Zementabsatzes in den USA. Radlinger sieht die Deutschen hier allerdings weiterhin in einer starken Position./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 144,6EUR auf Tradegate (22. September 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Julian Radlinger

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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