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    TUI: Buchungsupdate liefert wichtige Signale für den Sommer

    TUI richtet den Blick auf 2026: Der Reisekonzern präzisiert seine Gewinnziele, profitiert von wachsender Nachfrage nach Urlaubserlebnissen – und bleibt bei Risiken vorsichtig.

    TUI: Buchungsupdate liefert wichtige Signale für den Sommer
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • TUI konkretisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Das bereinigte EBIT soll bei 1,2 bis 1,3 Mrd. € liegen; zuvor galt eine Spanne von 1,1 bis 1,4 Mrd. €.
    • Im Segment „Urlaubserlebnisse“ entwickelt sich die Nachfrage positiv: Hotels, Kreuzfahrten und TUI Musement profitieren von einem erweiterten Angebot und höheren Durchschnittsraten.
    • Hotels & Resorts steigern die verfügbaren Bettennächte um 1 % im Q4 GJ26 und um 7 % im H1 GJ27; die Durchschnittsraten steigen um 4 % bzw. 1 %, während die Auslastung leicht unter dem Vorjahresniveau liegt.
    • Das Kreuzfahrtgeschäft wächst durch zusätzliche Schiffe deutlich: Die verfügbaren Passagiertage erhöhen sich um 12 % im Q4 und 17 % im H1 GJ27; die Durchschnittsraten steigen jeweils um 2 %.
    • Im Segment „Märkte + Airline“ liegt der gebuchte Umsatz im Sommer 2026 insgesamt 5 % und im Winter 2026/27 7 % unter dem Vorjahreszeitraum. Kurzfristigere Buchungen, geopolitische Unsicherheiten und eine vorsichtige Kapazitätssteuerung prägen das Geschäft.
    • TUI hält an einer vorsichtigen Absicherungsstrategie für Treibstoff und Fremdwährungen fest: Für den Sommer 2026 sind beispielsweise 98 % des Treibstoffbedarfs, 93 % des Euro- und 89 % des US-Dollar-Bedarfs abgesichert; die Geschäftsjahresergebnisse werden am 9. Dezember 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei TUI ist am 09.12.2026.

    Der Kurs von TUI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4740EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,58 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.322,59PKT (-0,11 %).


    TUI

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    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
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