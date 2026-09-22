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    Tech-Party an der Wall Street

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    DAX verhalten, Ölpreise steigen wieder und Meta löst Tech-Rallye aus

    Die Tech-Euphorie ist mit voller Wucht an den Märkten zurück. Gute Neuigkeiten von Meta und viele gute Nachrichten auf der ECOC 2026 in Málaga haben die Fantasie der Anleger wieder neu angeregt. Die Kurse jubeln.

    Für Sie zusammengefasst
    Tech-Party an der Wall Street - DAX verhalten, Ölpreise steigen wieder und Meta löst Tech-Rallye aus
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Der Dax dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.621 Punkte. Unterstützung kommt dabei sowohl von der freundlichen Wall Street als auch von leicht steigenden Kursen an den asiatischen Börsen.

    Damit setzt der Dax seine jüngste Erholung fort und nähert sich erneut seiner 50-Tage-Linie. An dieser technisch wichtigen Marke war der Index bereits am vergangenen Donnerstag zunächst abgeprallt. Für zusätzliche Zuversicht sorgt vor allem die starke Entwicklung der US-Technologiewerte. Der Nasdaq 100 legte am Montag kräftig zu und konnte seine Gewinne auch nach dem europäischen Handelsschluss noch ausbauen.

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    Tech-Rallye an der Wall Street – Nasdaq 100 springt 2,83 Prozent

    Die US-Aktienmärkte sind am Montag deutlich fester aus dem Handel gegangen. Für gute Stimmung sorgten unter anderem Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt. Gleichzeitig wirkten die zuletzt wieder gesunkenen Ölpreise entlastend auf die Anlegerstimmung.

    Besonders gefragt waren Technologiewerte und hier vor allem Aktien aus dem Halbleitersektor. Rückenwind lieferten positive Signale rund um den Start eines neuen KI-Assistenten des Facebook-Mutterkonzerns Meta. Der Dow Jones Industrial gewann zum Wochenauftakt 0,71 Prozent.

    Noch deutlich stärker fiel die Bewegung an der Nasdaq aus. Der Nasdaq 100 legte um 2,83 Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Monaten. Gleichzeitig rückt damit auch das Rekordhoch von Anfang Juni wieder in Reichweite.

    Asien zieht nach – US-Markt stützt die Märkte

    Auch die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Dienstag freundlich. Die kräftigen Kursgewinne an der Wall Street und insbesondere die starke Entwicklung der US-Technologiewerte sorgen auch dort für Rückenwind.

    Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Festlandbörsen legte zuletzt rund 0,3 Prozent zu. Auch der Hang Seng in Hongkong gewann etwa 0,3 Prozent. In Japan findet unterdessen erneut kein Handel statt, da die Börse feiertagsbedingt geschlossen bleibt.

    Meta explodiert um 12 Prozent – neue KI-App sorgt für Furore

    Die Meta-Aktie hat am Montag eine spektakuläre Rally hingelegt. Die Papiere des Facebook-Mutterkonzerns sprangen 12,2 Prozent auf 747 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit elf Monaten. Auslöser ist offenbar der starke Start des neuen KI-Assistenten Muse.

    Nur wenige Tage nach dem Launch hat Muse die Spitze der US-Downloadcharts erobert. Die App steht sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store auf Platz eins der kostenlosen Anwendungen. Für Meta ist das ein wichtiges Signal: Der Konzern scheint im hart umkämpften Markt für KI-Assistenten für Verbraucher plötzlich deutlich an Boden zu gewinnen.

    Die Euphorie erfasste auch die Chipbranche. Meta-Zulieferer und Halbleiterwerte wie ARM Holdings, Intel und AMD legten zwischen 9 und 16 Prozent zu. Anleger setzen offenbar darauf, dass ein Erfolg von Muse den Bedarf an zusätzlicher KI-Rechenleistung weiter antreiben könnte.

    Meta Platforms (A)

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    AMD ist mehr als eine Billion Dollar wert

    AMD hat die magische Billionenmarke geknackt. Nach einer Kursrally von fast zehn Prozent ist der Nvidia-Rivale inzwischen mehr als eine Billion US-Dollar wert.

    Die KI-Euphorie an der Wall Street hat AMD einen historischen Kurssprung beschert. Die Aktie legte am Montag 9,6 Prozent auf 613,31 US-Dollar zu und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Die Marktkapitalisierung stieg dadurch über die Schwelle von einer Billion US-Dollar. AMD hatte die Marke im Handelsverlauf erstmals überschritten, war zwischenzeitlich wieder darunter gefallen und schaffte anschließend den Sprung zurück.

    Angetrieben wird die Rally von neuer Begeisterung für KI-Aktien. Anleger setzen darauf, dass AMD seine Position im Geschäft mit KI-Beschleunigern, Server-Prozessoren und kompletten Rechenzentrumssystemen weiter ausbauen kann. Gleichzeitig gewinnt der Konzern bei Server-CPUs Marktanteile gegenüber Intel.

    Die Dimension der Rally ist enorm: Seit Jahresbeginn ist die AMD-Aktie bereits rund 185 Prozent gestiegen. Damit gehört der Halbleiterkonzern zu den stärksten Aktien im S&P 500. Nvidia bleibt allerdings in einer ganz anderen Größenordnung: Der KI-Marktführer wird derzeit mit mehr als 5 Billionen US-Dollar bewertet.

    Advanced Micro Devices

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    Öl schlägt zurück – erstmals seit fünf Tagen grün

    Nach vier Verlusttagen drehen die Ölpreise am Dienstag nach oben. Brent steigt rund 1,1 Prozent auf 101,48 US-Dollar, der aktivere November-WTI rund 0,9 Prozent auf 93,22 US-Dollar. Händler sprechen bislang eher von Short-Covering als von einer nachhaltigen Trendwende.

    Gold kommt nicht vom Fleck – die Fed bremst

    Gold startet nahezu unverändert bei 4.342 US-Dollar je Unze in den Dienstag. Die Aussicht auf länger hohe beziehungsweise weiter steigende US-Zinsen verhindert trotz geopolitischer Unsicherheit bislang einen neuen Schub. Silber gibt leicht auf 65,99 US-Dollar nach.

    Yen unter Druck – der Dollar bleibt der Boss

    Der Yen schwächelt trotz der jüngsten Zinserhöhung in Japan und fällt auf 157,47 Yen je Dollar. Der Euro steigt leicht auf 1,1476 Dollar, das Pfund auf 1,3383 Dollar. Der Aussie notiert bei 0,7120 Dollar, während der Kiwi rund 0,4 Prozent auf 0,5736 Dollar zulegt.

    Krypto-Party! Doge explodiert, Bitcoin hält die 85.000

    Der Kryptomarkt startet mit kräftigem Rückenwind: Bitcoin steht über 85.600 US-Dollar und rund 5 Prozent höher auf 24-Stunden-Sicht. Ether gewinnt rund 3 Prozent auf knapp 2.740 Dollar, XRP 7 Prozent auf fast 1,52 Dollar, Solana 5 Prozent auf knapp 117 Dollar. Der Tagesstar ist Dogecoin mit mehr als 15 Prozent Plus. Hinter der Rally steckt allerdings auch ein massiver Short-Squeeze: Rund 844 Millionen Dollar an Short-Positionen wurden liquidiert.

    Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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