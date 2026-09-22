Iran-Krieg und Last-Minute-Trend zehren an Tui-Gewinn

Die Zetsche News, dass er als TUI AR zurücktritt, wurde vom Markt aber nicht so aufgenommen wie von einigen hier interpretiert, oder? Klar, schwacher Gesamtmarkt am Freitag – dennoch sieht es nicht so aus, als hätte der Markt Hr. Zetsche als ein Problem gesehen, das es jetzt nicht mehr gibt.





Und natürlich überlegt man sich bei jedem Cent Kursrückgang, ob man sich ein TUI Investment wieder anschauen sollte. Aber mich hält weiterhin insbesondere das hier ab: „Weekly Average Price versus prior year’s average: +111.2%“ (erste Tabelle, dritte Zeile, Chart weiter unten):





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Quelle: https://www.iata.org/en/publications/economics/fuel-monitor/









Vllt bin ich zu ängstlich bei diesem Thema und ich verstehe nicht genau, was mir TUI mit der folgenden Aussage auf S. 325 des Jahresberichts sagen will:

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Was mir helfen würde, wäre eine Aussage a la "10% höhere Treibstoffkosten würden ungehedget ca. xxx Mio höhere Kosten für das Geschäftsjahr bedeuten". So eine Aussage ist natürlich schwierig und wird nie kommen. Eine Approximation wäre dennoch hilfreich.









Mbpoll,

- der Gewinn wird nicht bei 1,1-1,4 Mrd., sondern bei 0,5 Mrd erwartet, was einer Nettomarge von nur 2,x% entspricht; das adj. EBIT ist etwas anderes

- im Dezember bei Kursen um die 9 Euro schriebst Du, dass Du keine bessere Anlage als TUI siehst; jetzt schreibst Du, dass Du Verständnis für Verkäufe bei 9 Euro hättest – sogar bis 7 Euro runter? Liest sich komisch

- es gibt keine Panikverkäufe, oder? Wo siehst Du die?

- eine KE ist in der Tat nicht notwendig und wird auch nicht kommen

- wer an der Börse von „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeiten“ schreibt, der hat einiges/vieles nicht mitbekommen oder gelernt

- jedes Mal, wenn der Kurs wieder schwach ist, kommen Posts von der großen Anzahl Eurer Aktien, dass Ihr >100k Bargeld zuhause rumliegen habt, dass Ihr kein Stück verkauft und dass Ihr nachkaufen werdet. Braucht es diese Durchhalteparolen in einem anonymen Forum wirklich? Zudem hast Du so viele Hinweise zu Deiner Person gegeben, dass ich die Bargeld-Komponente nicht in einem Forum erwähnen würde

- Der starke Anstieg der Energiepreise liegt auch nicht an den Nicht-AfD Parteien wie von Dir geschrieben, sondern am Iran-Krieg (den Du für richtig hältst) und am Ukraine-Krieg der Person, die Deine Partei so hofiert. Das ist mal wieder eine sehr selektive Wahrnehmung Deinerseits. Den starken Anstieg der Energiepreise sieht man ja auch in den USA. Am Rande: Robert H. hat gegen die Klagen des BUND die LNG Terminals bauen lassen, die Speicherauffüllung mehr forciert und in Doha um Gas gebettelt. Passt aber sicherlich nicht in Weltbild :-)