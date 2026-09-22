🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arbeitgeber und DGB werben für Anstrengungen in der Bildung

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaft und Gewerkschaften fordern mehr Bildung
    • Bildungserfolg soll unabhängig von Herkunft sein
    • Förderung soll Fachkräfte und Zusammenhalt sichern
    Arbeitgeber und DGB werben für Anstrengungen in der Bildung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaft und Gewerkschaften appellieren vor dem Hintergrund sich verschlechternder Ergebnisse deutscher Schüler in Bildungsstudien, Fachkräftemangels und anderer Herausforderungen für mehr Anstrengungen in der Bildungspolitik. Die öffentlichen Bildungsausgaben müssten gezielt und wirksam erhöht werden, um die Zahl junger Menschen, die Basiskompetenzen nicht erreichten oder keinen Schul- oder Berufsabschluss hätten deutlich zu reduzieren, teilten die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) anlässlich einer gemeinsamen Bildungskonferenz in Berlin mit.

    "Jeder junge Mensch muss die Chance auf eine erfolgreiche Bildungsbiografie, gesellschaftliche Teilhabe und einen guten Übergang in das Berufsleben haben." Bildungserfolg dürfe nicht von der sozialen Herkunft, dem Wohnort oder den finanziellen Möglichkeiten der Eltern abhängen, heißt es in einem gemeinsamen Papier der Verbände. "Die Verbesserung von Bildungsqualität und Chancengleichheit ist dringlich und muss Priorität haben."

    Darin wird unter anderem auf den demografischen Wandel mit sinkenden Geburtenzahlen verwiesen. Deutschland könne es sich nicht leisten, Potenziale ungenutzt zu lassen. Rückläufige Geburtenzahlen erhöhten die Bedeutung jeder einzelnen Bildungsbiografie. "Deshalb muss Bildungsbenachteiligung konsequent abgebaut, individuelle Förderung gestärkt und der Bildungserfolg aller jungen Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden. Nur so lassen sich gesellschaftlicher Zusammenhalt, Fachkräftesicherung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dauerhaft sichern."/jr/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Arbeitgeber und DGB werben für Anstrengungen in der Bildung Wirtschaft und Gewerkschaften appellieren vor dem Hintergrund sich verschlechternder Ergebnisse deutscher Schüler in Bildungsstudien, Fachkräftemangels und anderer Herausforderungen für mehr Anstrengungen in der Bildungspolitik. Die öffentlichen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     