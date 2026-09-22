RBC stuft LVMH auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 575 auf 475 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Luxuskonzerns seien mau, schrieb Piral Dadhania in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Die bisherige These einer Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr werde im dritten Quartal durch das Konjunkturumfeld und eine nachlassende Nachfrage relativiert. Die Aktie sei nicht so günstig, wie es die Markterwartungen aussehen ließen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 402,8EUR auf Tradegate (22. September 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.





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