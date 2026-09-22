JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In ihrem Ausblick auf die Quartalszahlen Mitte Oktober passte Analystin Celine Pannuti ihre Schätzungen am Montag an jüngste Branchendaten und Gespräche beim Aromenkonzern an. Sie geht nun von einem operativen Wachstum im dritten Quartal von 6,7 Prozent aus anstelle der bisher veranschlagten 4,7 Prozent. Hohe Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dürfte für einen guten Start in 2027 sorgen./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 17:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3.574EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3700

Kursziel alt: 3600

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar