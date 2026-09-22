JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In ihrem Ausblick auf die Quartalszahlen Mitte Oktober passte Analystin Celine Pannuti ihre Schätzungen am Montag an jüngste Branchendaten und Gespräche beim Aromenkonzern an. Sie geht nun von einem operativen Wachstum im dritten Quartal von 6,7 Prozent aus anstelle der bisher veranschlagten 4,7 Prozent. Hohe Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dürfte für einen guten Start in 2027 sorgen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 17:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 17:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3.574EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3700
Kursziel alt: 3600
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3700
Kursziel alt: 3600
Währung: CHF
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