Neuer Bitcoin-Kauf bringt Strategy schon millionenschwere Gewinne

Strategy hat wieder Bitcoins gekauft und damit seinen ohnehin gewaltigen Bestand weiter ausgebaut. Die Strategy-Aktie sprang daraufhin um weitere 9,47 Prozent auf 168,50 US-Dollar nach oben. Innerhalb eines Monats summiert sich das Plus damit auf mehr als 40 Prozent.

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Wie Strategy am Montag mitteilte, erwarb das Unternehmen in der Woche bis zum 20. September weitere 950 Bitcoins. Dafür flossen 75,7 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis lag einschließlich Gebühren und Ausgaben bei 79.670 US-Dollar je Bitcoin.

Damit hat Saylor ein gutes Timing erwischt. Bei einem aktuellen Bitcoin-Kurs von 85.475 US-Dollar ergibt sich für Strategy aus dem jüngsten Kauf bereits ein unrealisierter Gewinn von 5,5 Millionen US-Dollar.

Der gesamte Bitcoin-Bestand des Unternehmens steigt mit dem Zukauf auf 846.000 BTC, womit Strategy 4,03 Prozent der maximalen Bitcoin-Menge besitzt. Laut der bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Form-8-K-Meldung hat Strategy dafür insgesamt 63,80 Milliarden US-Dollar aufgewendet. Der durchschnittliche Einstandspreis beträgt 75.416 US-Dollar je Bitcoin.

Beim aktuellen Kurs von 85.475 US-Dollar kommt der Bestand auf einen Marktwert von 72,31 Milliarden US-Dollar. Bitcoin notiert aktuell 13,3 Prozent über dem durchschnittlichen Einstandspreis von Strategy.

Strategy kauft zusätzlich eigene Vorzugsaktien zurück

Parallel zum Bitcoin-Kauf setzte Strategy weiteres Kapital ein. Das Unternehmen erwarb während der Woche 1,77 Millionen Aktien seiner Vorzugsaktien der Serie A (STRC) für insgesamt 174 Millionen US-Dollar zurück.

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Bitcoin erreicht höchsten Stand seit acht Monaten

Nach dem massiven Rückgang in diesem Jahr durchbrach Bitcoin am Montag zeitweise die Marke von 86.000 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende Januar. Am Dienstagmorgen liegt die größte Kryptowährung weiterhin 4,7 Prozent im Plus. Auf Wochensicht beträgt der Kursgewinn mehr als 10 Prozent.

Vom bisherigen Allzeithoch bei 126.198 US-Dollar ist Bitcoin allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Mit einem Kurs von 85.375 US-Dollar beträgt der Abstand weiterhin 32,5 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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