JEFFERIES stuft LVMH auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 510 auf 440 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die bisherigen Ausblicke auf die nächsten Zahlen des Luxuskonzerns schienen ein Rennen um die geringsten Erwartungen zu sein, schrieb James Grzinic am Montag. In China werde das Geschäft für die Branche noch schwieriger. Mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2027 für LVMH sieht sich Grzinic nun 5 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 402,8EUR auf Tradegate (22. September 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 440
Kursziel alt: 510
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
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Währung: EUR
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