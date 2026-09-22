BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 3450 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane rechnet mit Blick auf die Umsatzzahlen des Aromenherstellers Mitte Oktober mit einem operativen Quartalswachstum von 5,6 Prozent, wie er am Montag schrieb. Im Bereich Fragrance & Beauty sei die Nachfrage stark, Taste & Wellbeing erhole sich./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3.574EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3450

Kursziel alt: 3300

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

