BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 3450 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane rechnet mit Blick auf die Umsatzzahlen des Aromenherstellers Mitte Oktober mit einem operativen Quartalswachstum von 5,6 Prozent, wie er am Montag schrieb. Im Bereich Fragrance & Beauty sei die Nachfrage stark, Taste & Wellbeing erhole sich./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3.574EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3450
Kursziel alt: 3300
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3450
Kursziel alt: 3300
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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