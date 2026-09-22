UBS senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy'

Meine Recherche per KI kommt zu diesem Ergebnis:





Der europäische Umsatzanteil von Heidelberg Materials liegt bei rund 44–45 % des Konzernumsatzes. In absoluten Zahlen entsprach dies in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 jeweils etwa 9,5 Mrd. Euro pro Jahr.

Zu den umsatzstärksten europäischen Einzelmärkten zählen:

Vereinigtes Königreich: ca. 9,8 % des Konzernumsatzes Deutschland: ca. 9,0 % des Konzernumsatzes Frankreich: ca. 5,4 % des Konzernumsatzes

Dieser Europa-Umsatzanteil ist jedoch nicht gleichbedeutend mit dem unmittelbar vom EU-ETS betroffenen Umsatz. Das EU-ETS betrifft insbesondere emissionsintensive Produktionsanlagen, vor allem die Klinker- und Zementproduktion. Heidelberg Materials weist den daraus resultierenden EU-ETS-betroffenen Umsatz nicht separat aus.

Für die Bewertung der CO₂-Regulierungsrisiken ist daher zwischen Europa-Umsatz-Exposure und operativem EU-ETS-Exposure zu unterscheiden. Letzteres sollte anhand der europäischen Produktionsstandorte, der dort anfallenden Scope-1-Emissionen, der Klinkerproduktion sowie des daraus resultierenden Bedarfs an Emissionszertifikaten beurteilt werden.

Das Vereinigte Königreich ist dabei gesondert zu betrachten, da dort seit dem Brexit das UK Emissions Trading Scheme (UK ETS) und nicht das EU-ETS gilt.

Für die Investmentanalyse ist der Europa-Umsatz von rund 44–45 % daher als geografische Umsatzexponierung gegenüber dem europäischen Markt zu verwenden – nicht als direkter EU-ETS-Umsatzanteil.



