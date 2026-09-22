ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel auf 230 Euro, bleibt bei Buy
- Baustoffaktien gerieten zuletzt deutlich unter Druck
- Radlinger sieht die Deutschen dort gut positioniert
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den anderen Werten aus dem Bereich schwere Baustoffe unter Druck geraten, schrieb Julian Radlinger am Montag. Verantwortlich hierfür sei eine schwächere Grundstimmung hinsichtlich des Zementabsatzes in den USA. Radlinger sieht die Deutschen hier allerdings weiterhin in einer starken Position./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 145,0 auf Tradegate (22. September 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +44,63 %/+58,40 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 230 Euro
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Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004
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Zementwerk trifft Tech: Wie Heidelberg Materials die Zukunft baut.
Autonome Fahrzeuge, KI, CO₂-freier Zement, Carbon Capture. Es gibt heute um 18:00 Uhr einen spannenden Round Table für Privatanleger, in dem Christoph Beumelburg live Fragen gestellt werden können: https://www.appairtime.com/event/cade1adf-2963-4bee-996b-210fc2e913ef
Meine Recherche per KI kommt zu diesem Ergebnis:
Der europäische Umsatzanteil von Heidelberg Materials liegt bei rund 44–45 % des Konzernumsatzes. In absoluten Zahlen entsprach dies in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 jeweils etwa 9,5 Mrd. Euro pro Jahr.
Zu den umsatzstärksten europäischen Einzelmärkten zählen:
- Vereinigtes Königreich: ca. 9,8 % des Konzernumsatzes
- Deutschland: ca. 9,0 % des Konzernumsatzes
- Frankreich: ca. 5,4 % des Konzernumsatzes
Dieser Europa-Umsatzanteil ist jedoch nicht gleichbedeutend mit dem unmittelbar vom EU-ETS betroffenen Umsatz. Das EU-ETS betrifft insbesondere emissionsintensive Produktionsanlagen, vor allem die Klinker- und Zementproduktion. Heidelberg Materials weist den daraus resultierenden EU-ETS-betroffenen Umsatz nicht separat aus.
Für die Bewertung der CO₂-Regulierungsrisiken ist daher zwischen Europa-Umsatz-Exposure und operativem EU-ETS-Exposure zu unterscheiden. Letzteres sollte anhand der europäischen Produktionsstandorte, der dort anfallenden Scope-1-Emissionen, der Klinkerproduktion sowie des daraus resultierenden Bedarfs an Emissionszertifikaten beurteilt werden.
Das Vereinigte Königreich ist dabei gesondert zu betrachten, da dort seit dem Brexit das UK Emissions Trading Scheme (UK ETS) und nicht das EU-ETS gilt.
Für die Investmentanalyse ist der Europa-Umsatz von rund 44–45 % daher als geografische Umsatzexponierung gegenüber dem europäischen Markt zu verwenden – nicht als direkter EU-ETS-Umsatzanteil.