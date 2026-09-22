ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Engie auf 'Outperform' trotz Zielsenkung
- Bernstein senkt Engie-Kursziel auf 27,70 Euro
- Nach Rückschlag steigt Engie auf Outperform
- Politische Risiken eingepreist, Chancen überwiegen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 29,40 auf 27,70 Euro gesenkt, die Aktien nach ihrem Rückschlag aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Dieser habe beim Energiekonzern nun für ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken gesorgt, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die politische Unsicherheit in Frankreich sei mehr oder weniger eingepreist, doch das Unternehmen sei für bessere Zeiten positioniert. Mehrere Bereiche könnten von dem aktuellen Konjunktur- und Rohstoffumfeld profitieren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 11:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie
Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 23,93 auf Tradegate (22. September 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENGIE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ENGIE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +12,78 %/+21,14 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 27,70 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ENGIE - A0ER6Q - FR0010208488
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ENGIE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
MACD mit Kaufsignal. Momentum dreht ins Positive