Bernstein hebt Engie auf 'Outperform' trotz Zielsenkung

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie

Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 23,93 auf Tradegate (22. September 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENGIE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

ENGIE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +12,78 %/+21,14 % bedeutet.