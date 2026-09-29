Ihre wichtigsten Termine
BYD, BMW, General Mills und British American Tobacco mit spannenden Updates!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
China: BYD, außerordentliche Hauptversammlung
Deutschland: BMW, Capital Markets Day
Großbritannien: British American Tobacco (BAT), Capital Markets Day USA: Carnival, Q3-Zahlen
USA: General Mills, Hauptversammlung
USA: Jefferies, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 9/26
10:00 Uhr, Italien: Industrieumsatz 7/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Konsumentenkredite 8/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Geldmenge M4 8/26
11:00 Uhr, EU: Industrievertrauen 9/26
11:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 8/26
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 7/26
16:00 Uhr, USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/26
16:00 Uhr, USA: JOLTS-Bericht zum Arbeitsmarkt
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 29.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 09:45 EUR ECB's Cipollone speech 11:00 EUR Business Climate 11:00 EUR Economic Sentiment Indicator 11:00 EUR Consumer Confidence 13:00 EUR ECB's President Lagarde speech 13:30 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 13:30 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 13:40 EUR ECB's Escrivá speech 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 15:00 USA Housing Price Index (MoM) 15:15 EUR ECB's Cipollone speech 16:00 USA JOLTS Job Openings 16:00 USA Consumer Confidence 17:00 USA Fed's Bowman speech 17:30 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht 18:40 USA Fed's Barr speech 19:00 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 20:00 EUR ECB's Lane speech 20:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 21:00 USA Fed's Waller speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:30
|Webinar
|HSBC: Neue Express-Zertifikate: Von der Idee zur Zeichnung
|30.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|30.09. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin