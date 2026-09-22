🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Vorsitzender für Corona-Kommission des Bundestags

    Für Sie zusammengefasst
    • Kommission soll Lehren für künftige Krisen ziehen
    • Pandemie soll den Zusammenhalt wieder stärken
    • Bericht mit Empfehlungen folgt im Sommer 2027
    Neuer Vorsitzender für Corona-Kommission des Bundestags
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Enquete-Kommission des Bundestags zur Corona-Pandemie soll nach Worten ihres neuen Vorsitzenden Michael Hose mit der weiteren Aufarbeitung zu konkreten Lehren für künftige Krisen kommen. Die Pandemie habe tiefe Spuren hinterlassen, erklärte der Thüringer CDU-Abgeordnete in einer gemeinsamen Mitteilung mit der bisherigen Vorsitzenden Franziska Hoppermann (CDU). Die Kommission habe die wichtige Aufgabe, Brücken zu bauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder zu stärken.

    Hoppermann hatte den Vorsitz des Gremiums wegen ihrer neuen Aufgabe als CDU-Generalsekretärin abgegeben. In einem persönlichen Zwischenfazit hob sie hervor, eine Pandemie sei hierzulande nie geübt worden, und im Krisenfall gebe es keine festen Mechanismen einer bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit. "Eine positive Entwicklung der Corona-Zeit war sicher ein Schub bei der Digitalisierung." Gewürdigt werden könne, dass die Gesellschaft sich solidarisch, kreativ, anpassungsfähig und hilfsbereit gezeigt habe.

    Abschlussbericht bis Sommer 2027

    Die Kommission, die vor einem Jahr die Arbeit aufgenommen hatte, plant noch bis Mitte April 2027 öffentliche Anhörungen und soll im Sommer 2027 einen Abschlussbericht mit Empfehlungen für künftige Gesundheitskrisen vorlegen. Neben 14 Abgeordneten gehören ihr auch 14 Sachverständige an.

    Die akute Corona-Krise hatte 2020 begonnen, die letzten bundesweiten Alltagsauflagen endeten zu Ostern 2023. In der vergangenen Wahlperiode war eine große Analyse und Auswertung der Schutzmaßnahmen mit Masken, Tests und vielen Beschränkungen auf Bundesebene nicht zustande gekommen./sam/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Neuer Vorsitzender für Corona-Kommission des Bundestags Die Enquete-Kommission des Bundestags zur Corona-Pandemie soll nach Worten ihres neuen Vorsitzenden Michael Hose mit der weiteren Aufarbeitung zu konkreten Lehren für künftige Krisen kommen. Die Pandemie habe tiefe Spuren hinterlassen, erklärte der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     