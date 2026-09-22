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    Tote bei russischem Luftangriff auf Industriestadt Dnipro

    Für Sie zusammengefasst
    • Raketenangriffe treffen Dnipro und zwei Städte
    • Vier Tote und sechs Verletzte nach Angriffen
    • Selenskyj und Trump wollen in New York sprechen
    Tote bei russischem Luftangriff auf Industriestadt Dnipro
    Foto: Siarhei - 356130783

    DNIPRO (dpa-AFX) - Russland hat in der Nacht die südukrainischen Industriestädte Dnipro, Krywyj Rih und Pawlohrad mit ballistischen Raketen angegriffen. In Dnipro seien mindestens vier Menschen getötet und weitere sechs verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram mit. Unter den Trümmern eines getroffenen Industriebetriebs würden noch Verschüttete vermutet.

    Moskau bestätigt Angriffe auf Metall- und Chemieindustrie

    Das russische Militär in Moskau sprach von einem Angriff auf Anlagen der Metall-, Chemie-, Energie und Rüstungsindustrie in der Ukraine. Neben Raketen seien Marschflugkörper und Kampfdrohnen eingesetzt worden.

    In der ukrainischen Hauptstadt Kiew herrschte nachts mehrfach Luftalarm. Durch Drohnenangriffe seien drei Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. In einem Logistikbetrieb habe es gebrannt, ein fünfstöckiges Wohnhaus sei beschädigt worden.

    Selenskyj will in New York mit Trump sprechen

    Russland versucht seit mehr als viereinhalb Jahren mit einer großangelegten Invasion, die Ukraine zu unterwerfen. Diplomatische Bemühungen um ein Kriegsende haben noch kein Ergebnis gebracht. Sie sollen heute am Rande der UN-Generaldebatte in New York fortgesetzt werden. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird mit US-Präsident Donald Trump sprechen./fko/DP/jha







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