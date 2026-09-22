RBC stuft Hermes auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 1700 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania rechnet beim Luxuskonzern mit beständigem Wachstum, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des dritten Quartals schrieb. Er verwies aber auf ein derzeit schwieriges Nachfrageumfeld in der Branche. Eine Verbesserung gegenüber der Entwicklung im ersten Halbjahr sei daher unwahrscheinlich./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 1.338EUR auf Tradegate (22. September 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
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