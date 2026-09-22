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    G7 verurteilen Angriffe der Huthi-Miliz

    Für Sie zusammengefasst
    • G7 verurteilen Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien
    • G7 fordern Iran zum Ende der Huthi-Unterstützung
    • Bab al-Mandab bedroht Handel und Energiesicherheit
    WDH - G7 verurteilen Angriffe der Huthi-Miliz
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (Wiederholung: Tippfehler - 3. Absatz, erster Satz: "anderweitige". Nicht: "anderweitigen")

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die G7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien hat das gewaltsame Vorgehen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz gegen Saudi-Arabien und im Jemen verurteilt. Die Eskalation der Lage im Jemen sei eine "inakzeptable Bedrohung für die regionale Stabilität und Sicherheit, für die weltweite Energiesicherheit" sowie die Sicherheit im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Runde. Ihr gehören Deutschland sowie Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA an.

    Die Huthi-Miliz hatte in der vergangenen Woche in einer Blitzoffensive die Westküste des Jemens eingenommen und sich damit Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer verschafft. Saudi-Arabien ist seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg wieder unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland geraten. Die Bedeutung der Meerenge Bab al-Mandab ist durch die Krise an der Straße von Hormus noch gestiegen. Die Sorge vor einem weiteren Engpass für den internationalen Seehandel ist groß.

    G7-Runde: Iran muss Unterstützung der Huthi beenden

    Die G7-Staaten riefen die Huthi auf, sämtliche Angriffe, anderweitige Militäraktionen und Drohungen gegen die zivile Schifffahrt "sofort einzustellen". Der Iran wurde zudem aufgefordert, der Miliz keine Waffen mehr zu liefern und sie auch sonst nicht zu unterstützen. Zugleich sprach die G7-Runde der international anerkannten Regierung des Jemens und Saudi-Arabien die "volle Solidarität" aus. Zuvor hatte bereits der UN-Sicherheitsrat die Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verurteilt.

    Die Huthi-Miliz hatte den Nordjemen samt der Hauptstadt Sanaa 2014 überrannt und kontrolliert dort inzwischen große Gebiete. Saudi-Arabien bekämpft die Miliz seit mehr als zehn Jahren an der Seite der international anerkannten Regierung und führt dazu ein Militärbündnis im Jemen an./ln/DP/stk






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