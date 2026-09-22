ANALYSE-FLASH
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 332 Kronen
- UBS belässt Novo Nordisk auf Neutral bei 332 Kronen
- Kapitalmarkttag brachte strategisch kaum Neues
- Margenstabilität belastet die negative Kursreaktion
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston resümierte am Montagabend den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate in London. Zur Strategie habe es kaum mehr gegeben, als erwartet worden sei. Der Fokus liege auch weiterhin auf den bisherigen Kernkompetenzen. Für die negative Kursreaktion macht Weston die avisierte Margenstabilität auf mittlere Sicht verantwortlich, denn hier habe man am Markt mit einer Steigerung gerechnet./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,83 auf Tradegate (22. September 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,14DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +658,57 %/+868,64 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 332 Euro
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Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.
Sehr gut analysiert, 100% Zustimmung! Völlig übertriebene (absichtlich herbeigeführte) Marktreaktion durch die Big Player, um die Kleinanleger zu verunsichern und selbst noch günstig einzukaufen. Novo verdient gut, hat eine gut gefüllte Pipeline und zahlt eine ordentliche Dividende. Absolute Kaufkurse heute, ich habe nochmal zugegriffen.
Wiedermal eine Verarschung von Kleininvestoren in Reinform. Das einzige was heute als Negativ angeführt wird, ist das auslaufende Patent. Oder liest da jemand noch etwas anderes heraus?
Bei dem gesuchten Hilfsstoff in der neuen Abnehmpille (orales Wegovy) und den Diabetes-Tabletten (Rybelsus) von Novo Nordisk handelt es sich um SNAC (chemischer Name: Salcaprozat-Natrium oder Natrium-N-[8-(2-hydroxybenzoyl)amino]caprylat). [https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-snac-als-tueroeffner-162161/]
Da Semaglutid ein Peptid (ein Eiweißmolekül) ist, würde es normalerweise im Magen sofort durch die aggressive Magensäure und Verdauungsenzyme zerstört werden. SNAC fungiert hier als „Türöffner“ und Schutzschild: [https://www.quarks.de/gesundheit/abnehmpille-abnehmspritze-wegovy/, https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-snac-als-tueroeffner-162161/]
- Säureschutz (Puffer): SNAC erhöht lokal um die Tablette herum kurzzeitig den pH-Wert im Magen. Dadurch wird die Magensäure neutralisiert und das Enzym Pepsin blockiert, welches das Semaglutid sonst zerkleinern würde. [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6969659/, https://www.researchgate.net/figure/Formulation-design-of-the-RybelsusR-tablet-and-schematic-diagram-of-the-semaglutide_form1_366410863]
- Aufnahme-Verstärker
(Permeationsvermittler): SNAC sorgt dafür, dass sich die Struktur
des Semaglutids so verändert (Monomerisierung), dass es die
Schleimhautwand des Magens passieren kann. Es macht die Membran
der Magenzellen vorübergehend durchlässiger, sodass das
Semaglutid direkt im Magen in die Blutbahn aufgenommen werden
kann. [
>> Externen Inhalt hier ansehen << https://www.researchgate.net/figure/Formulation-design-of-the-RybelsusR-tablet-and-schematic-diagram-of-the-semaglutide_form1_366410863, https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-snac-als-tueroeffner-162161/]
Ohne diesen Zusatzstoff läge die Aufnahme des Wirkstoffs über den Magen-Darm-Trakt bei praktisch null Prozent. [https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-snac-als-tueroeffner-162161/]
Die SNAC-Technologie ist streng patentrechtlich geschützt und bildet ein zentrales Schutzschild für die Marktstellung von Novo Nordisk. [https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/kommentar-novo-nordisk-unter-beschuss-wofuer-gibt-es-patente-20395024.html]
Das Patentrecht rund um diesen Hilfsstoff setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:
1. Aufkauf des Entwicklers
Die SNAC-Technologie (Eligen-Technologie) wurde ursprünglich von der Firma Emisphere Technologies entwickelt. Um die exklusiven Rechte langfristig und vollständig abzusichern, hat Novo Nordisk das Unternehmen Emisphere im Jahr 2020 für rund 1,8 Milliarden US-Dollar gekauft. Seitdem hält Novo Nordisk die weltweiten Patente an diesem Verfahren direkt selbst. [https://www.linkedin.com/posts/martin-e-judge_snac-salcaprozate-sodium-was-developed-activity-7425858096687665152-t0KQ, https://wikirate-production-storage.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/files/3798602/15182999.pdf, https://www.medicaldevice-network.com/news/novo-nordisk-emisphere-technologies/]
2. Kombinations- und Formulierpatente
Obwohl die reinen, ursprünglichen Substanzpatente für SNAC als Einzelsubstanz teilweise älter sind, schützt Novo Nordisk die Abnehmpille durch sogenannte Formulierungs- und Kombinationspatente. [https://www.drugpatentwatch.com/blog/how-to-bypass-the-glp-1-patent-lock/]
- Geschützt ist die exakte Zusammensetzung: Die Kombination aus dem Peptid Semaglutid und dem Hilfsstoff SNAC (oft ergänzt durch Magnesiumstearat) in einer Tablette ohne weitere Füllstoffe.
- [https://parolaanalytics.com/parolanews/ozempic-weight-loss-patents-novo-nordisk/, https://www.drugpatentwatch.com/p/patent-claims/11833248]
- Diese Patente, welche die orale Verabreichung von GLP-1-Rezeptor-Agonisten mittels SNAC regeln, laufen in wichtigen Märkten wie den USA bis weit in die 2030er Jahre. [https://formblends.com/articles/glp1-hub/when-does-semaglutide-patent-expire, https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/kommentar-novo-nordisk-unter-beschuss-wofuer-gibt-es-patente-20395024.html]
3. Juristische Abwehr gegen Nachahmer
Da das Patent auf den reinen Wirkstoff Semaglutid (für Spritzen wie Ozempic/Wegovy) in manchen Ländern früher ausläuft oder angegriffen wird, ist das orale SNAC-Patent für Novo Nordisk von immenser Bedeutung. [https://www.linkedin.com/posts/danny-zhang79_novo-nordisks-compound-patent-expires-on-activity-7415715897568448512-nl04, https://www.healthcare-brew.com/stories/novo-patent-expires-glp-1-generics-global]
Das zeigt sich auch in aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen: Als US-Telemedizin-Anbieter Anfang 2026 versuchten, eine eigene "Kopie" der Wegovy-Pille auf den Markt zu bringen, ging Novo Nordisk sofort gerichtlich wegen Patentverletzung der SNAC-Technologie vor. Konkurrenten müssen deshalb auf andere, oft weniger effiziente Technologien ausweichen. [https://www.drugdiscoverytrends.com/novo-nordisk-sues-hims-for-glp-1-patent-infringement/, https://www.cnbc.com/2026/02/05/eli-lilly-novo-nordisk-stock-wegovy-hims-hers-pill.html]