UBS belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 332 Kronen

Wiedermal eine Verarschung von Kleininvestoren in Reinform. Das einzige was heute als Negativ angeführt wird, ist das auslaufende Patent. Oder liest da jemand noch etwas anderes heraus?

Hier nutzen Großinvestoren, ganz gezielt mit lancierten Artikeln zu dieser Konferenz, die Chance den Kurs zu drücken um Aktien günstig ein- und aufzukaufen. Hier rollt ein riesiger Sack mit Gold auf NovoNordisk zu und den gönnt man uns Kleinanlegern einfach nicht. Siehe die angehobenen Prognosen. Ich wette darauf, das im 4.Quartal kein Wort mehr fällt von wegen Umsatz- od. Gewinnrückgang.

Die Pille wird ordentlich Geld in die Kassen spülen bzw. tut sie ja schon.

Und wer sich wegen der Patente wirklich Sorgen macht, für den hab ich nochmal ein entscheidendes Detail herausgesucht:

Bei dem gesuchten Hilfsstoff in der neuen Abnehmpille (orales Wegovy) und den Diabetes-Tabletten (Rybelsus) von Novo Nordisk handelt es sich um SNAC (chemischer Name: Salcaprozat-Natrium oder Natrium-N-[8-(2-hydroxybenzoyl)amino]caprylat). [https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-snac-als-tueroeffner-162161/]

Da Semaglutid ein Peptid (ein Eiweißmolekül) ist, würde es normalerweise im Magen sofort durch die aggressive Magensäure und Verdauungsenzyme zerstört werden. SNAC fungiert hier als „Türöffner“ und Schutzschild: [https://www.quarks.de/gesundheit/abnehmpille-abnehmspritze-wegovy/, https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-snac-als-tueroeffner-162161/]

Säureschutz (Puffer): SNAC erhöht lokal um die Tablette herum kurzzeitig den pH-Wert im Magen. Dadurch wird die Magensäure neutralisiert und das Enzym Pepsin blockiert, welches das Semaglutid sonst zerkleinern würde. [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6969659/, https://www.researchgate.net/figure/Formulation-design-of-the-RybelsusR-tablet-and-schematic-diagram-of-the-semaglutide_form1_366410863] Aufnahme-Verstärker (Permeationsvermittler): SNAC sorgt dafür, dass sich die Struktur des Semaglutids so verändert (Monomerisierung), dass es die Schleimhautwand des Magens passieren kann. Es macht die Membran der Magenzellen vorübergehend durchlässiger, sodass das Semaglutid direkt im Magen in die Blutbahn aufgenommen werden kann. [



>> Externen Inhalt hier ansehen << https://www.researchgate.net/figure/Formulation-design-of-the-RybelsusR-tablet-and-schematic-diagram-of-the-semaglutide_form1_366410863, https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-snac-als-tueroeffner-162161/]

Ohne diesen Zusatzstoff läge die Aufnahme des Wirkstoffs über den Magen-Darm-Trakt bei praktisch null Prozent. [https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-snac-als-tueroeffner-162161/]









Die SNAC-Technologie ist streng patentrechtlich geschützt und bildet ein zentrales Schutzschild für die Marktstellung von Novo Nordisk. [https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/kommentar-novo-nordisk-unter-beschuss-wofuer-gibt-es-patente-20395024.html]

Das Patentrecht rund um diesen Hilfsstoff setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

1. Aufkauf des Entwicklers

Die SNAC-Technologie (Eligen-Technologie) wurde ursprünglich von der Firma Emisphere Technologies entwickelt. Um die exklusiven Rechte langfristig und vollständig abzusichern, hat Novo Nordisk das Unternehmen Emisphere im Jahr 2020 für rund 1,8 Milliarden US-Dollar gekauft. Seitdem hält Novo Nordisk die weltweiten Patente an diesem Verfahren direkt selbst. [https://www.linkedin.com/posts/martin-e-judge_snac-salcaprozate-sodium-was-developed-activity-7425858096687665152-t0KQ, https://wikirate-production-storage.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/files/3798602/15182999.pdf, https://www.medicaldevice-network.com/news/novo-nordisk-emisphere-technologies/]

2. Kombinations- und Formulierpatente

Obwohl die reinen, ursprünglichen Substanzpatente für SNAC als Einzelsubstanz teilweise älter sind, schützt Novo Nordisk die Abnehmpille durch sogenannte Formulierungs- und Kombinationspatente. [https://www.drugpatentwatch.com/blog/how-to-bypass-the-glp-1-patent-lock/]

Geschützt ist die exakte Zusammensetzung: Die Kombination aus dem Peptid Semaglutid und dem Hilfsstoff SNAC (oft ergänzt durch Magnesiumstearat) in einer Tablette ohne weitere Füllstoffe. [https://parolaanalytics.com/parolanews/ozempic-weight-loss-patents-novo-nordisk/, https://www.drugpatentwatch.com/p/patent-claims/11833248] Diese Patente, welche die orale Verabreichung von GLP-1-Rezeptor-Agonisten mittels SNAC regeln, laufen in wichtigen Märkten wie den USA bis weit in die 2030er Jahre. [https://formblends.com/articles/glp1-hub/when-does-semaglutide-patent-expire, https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/kommentar-novo-nordisk-unter-beschuss-wofuer-gibt-es-patente-20395024.html]

3. Juristische Abwehr gegen Nachahmer

Da das Patent auf den reinen Wirkstoff Semaglutid (für Spritzen wie Ozempic/Wegovy) in manchen Ländern früher ausläuft oder angegriffen wird, ist das orale SNAC-Patent für Novo Nordisk von immenser Bedeutung. [https://www.linkedin.com/posts/danny-zhang79_novo-nordisks-compound-patent-expires-on-activity-7415715897568448512-nl04, https://www.healthcare-brew.com/stories/novo-patent-expires-glp-1-generics-global]

Das zeigt sich auch in aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen: Als US-Telemedizin-Anbieter Anfang 2026 versuchten, eine eigene "Kopie" der Wegovy-Pille auf den Markt zu bringen, ging Novo Nordisk sofort gerichtlich wegen Patentverletzung der SNAC-Technologie vor. Konkurrenten müssen deshalb auf andere, oft weniger effiziente Technologien ausweichen. [https://www.drugdiscoverytrends.com/novo-nordisk-sues-hims-for-glp-1-patent-infringement/, https://www.cnbc.com/2026/02/05/eli-lilly-novo-nordisk-stock-wegovy-hims-hers-pill.html]





Die Pille ist also im Grunde länger geschützt vor Nachahmern als gedacht. Weiterhin wird die Pille den Markt dominieren und nicht die Spritze.





Und selbst wenn jemals ein Nachahmerprodukt auf den Markt kommen sollte was eine signifikante Rolle spielt, dann wäre eben nicht nur NovoNordisk der Leidtragende sondern eben auch EL. Die Produkte beider Unternehmen würden sich dann schlechter verkaufen und Marktanteile verlieren.

Und der Kurs von EL sieht nicht danach aus als wären sie von irgendwas bedroht.





Insofern lehne ich mich zurück und warte ab. Die Zahlen zum 3.Quartal und zum Gesamtjahr werden uns die Augen schon öffnen. Da bin ich mir ziemlich sicher.



