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    ANALYSE-FLASH

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    UBS belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 332 Kronen

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Novo Nordisk auf Neutral bei 332 Kronen
    • Kapitalmarkttag brachte strategisch kaum Neues
    • Margenstabilität belastet die negative Kursreaktion
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 332 Kronen
    Foto: Novo Nordisk A/S

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston resümierte am Montagabend den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate in London. Zur Strategie habe es kaum mehr gegeben, als erwartet worden sei. Der Fokus liege auch weiterhin auf den bisherigen Kernkompetenzen. Für die negative Kursreaktion macht Weston die avisierte Margenstabilität auf mittlere Sicht verantwortlich, denn hier habe man am Markt mit einer Steigerung gerechnet./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,83 auf Tradegate (22. September 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,14DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +658,57 %/+868,64 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 332 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2481,85kr, was eine Steigerung von +868,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholungschancen der Novo-Nordisk-Aktie nach dem starken Kursrückgang. Optimisten sehen bei rund 30–45 Euro eine Kaufgelegenheit, verweisen auf Umsatz, Gewinne, Pipeline und Dividende und erwarten technisch anhand von Fibonacci-Marken Ziele bis etwa 50 Euro. Skeptiker halten die Bewertung wegen stärkerer Konkurrenz, Patentrisiken und möglicher Marktanteilsverluste für gerechtfertigt. Jefferies senkte das Kursziel auf 275 DKK und blieb bei „Hold“.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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