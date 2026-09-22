RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von einem mäßigeren Beitrag smarter Brillen zum Gesamtwachstum aus. Im eigentlichen Kerngeschäft rechnet er mit einer gesunden Entwicklung. An den Wachstumserwartungen gebe es zwar vielleicht noch einen kleinen Korrekturbedarf, doch dies wäre dann wohl der letzte Schritt nach unten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 140,8EUR auf Tradegate (22. September 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 230
Währung: EUR
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