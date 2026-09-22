Prophix erschließt Mehrwert für Kunden durch neue Agenten und sicheren Zugang zum KI-Ökosystem

TORONTO, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Prophix, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Financial Performance Management, gab heute die neuesten KI-Innovationen für Prophix One bekannt, die branchenweit erste autonome Finanzplattform. Dieses Update, die zweite große Version des Jahres 2026, erweitert die Reichweite, Vernetzung und Autonomie der KI-Engine der Plattform „Prophix One Intelligence" und befähigt Finanzteams, ihr komplexere Aufgaben zu übertragen.

Neue KI-Innovationen geben Finanzteams das Vertrauen, komplexere Aufgaben zu delegieren – unterstützt durch eine Plattform, die auf Genauigkeit und Kontrolle ausgelegt ist.

„Die meisten Unternehmen befinden sich auf einem Reifegrad-Kontinuum, wenn es um die Einführung von KI und ihre Bereitschaft geht, diese vollständig in den Finanzbereich zu integrieren", erklärte Alok Ajmera, CEO von Prophix. „Ganz gleich, ob Sie als Führungskraft im Finanzbereich bereits voll und ganz von AI überzeugt sind oder einfach nur neugierig auf deren transformatives Potenzial sind – der Druck seitens der Vorstände und CEOs, durch KI Produktivitätssteigerungen zu erzielen, ist enorm. Prophix hat es sich zum Ziel gesetzt, unseren Kunden eine zuverlässige Plattform zur Verfügung zu stellen, die sie auf jedem Schritt ihrer KI-Transformation begleitet."

Die Version von Prophix One, die im Herbst 2026 erscheint, bietet:

Der autonome Planungsagent „Prophix One Autonomous Planning Agent" automatisiert wiederkehrende FP&A-Prozesse mithilfe gesteuerter Arbeitsabläufe und einer „Human-in-the-Loop"-Überwachung, wodurch Finanzteams mehr Zeit für Analysen und strategische Beratung gewinnen.





automatisiert wiederkehrende FP&A-Prozesse mithilfe gesteuerter Arbeitsabläufe und einer „Human-in-the-Loop"-Überwachung, wodurch Finanzteams mehr Zeit für Analysen und strategische Beratung gewinnen. Der Prophix One MCP Server verbindet aktuelle, qualitätsgesichert Prophix-Daten und -Informationen mit den KI-Ökosystemen von Unternehmen und ermöglicht es Organisationen so, vertrauenswürdige KI-Workflows aufzubauen, die auf ihren Finanzdaten basieren.





verbindet aktuelle, qualitätsgesichert Prophix-Daten und -Informationen mit den KI-Ökosystemen von Unternehmen und ermöglicht es Organisationen so, vertrauenswürdige KI-Workflows aufzubauen, die auf ihren Finanzdaten basieren. Prophix One für Microsoft Office bietet Finanzteams und Geschäftsanwendern zuverlässige Finanzinformationen direkt an ihrem Arbeitsplatz, wodurch Engpässe bei der Berichterstattung abgebaut und fundiertere Entscheidungen schneller getroffen werden können.





bietet Finanzteams und Geschäftsanwendern zuverlässige Finanzinformationen direkt an ihrem Arbeitsplatz, wodurch Engpässe bei der Berichterstattung abgebaut und fundiertere Entscheidungen schneller getroffen werden können. Die Cash Management Bank Integration ermöglicht es Unternehmen, ihr Cash-Management-System mit ihren Banken zu verknüpfen, um Zugriff auf täglich aktualisierte Kontostände und eine automatische Transaktionszuordnung bei mehr als 10.000 US-amerikanischen und kanadischen Finanzinstituten zu erhalten.

Durch den Einsatz eines einheitlichen, qualitätsgesicherten Systems, das deterministisch, nachvollziehbar und revisionssicher ist, bietet Prophix One die Kontrolle und Präzision, die Finanzteams benötigen, um Aufgaben zuverlässig delegieren zu können und Geschäftsergebnisse voranzutreiben.