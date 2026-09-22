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    Aktien Asien

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    Weitere Gewinne - Aktien in Taiwan auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen bauen ihre Vortagesgewinne aus
    • Taiex markiert Rekordhoch und Kospi legt leicht zu
    • China wartet auf das Treffen von Trump und Xi
    Aktien Asien - Weitere Gewinne - Aktien in Taiwan auf Rekordhoch
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt und damit die Vortagesgewinne ausgebaut. Starke Vorgaben aus den USA stützten. Dabei markierte der taiwanesische Taiex ein Rekordhoch. In Japan fand wegen eines Feiertags erneut kein Handel statt.

    "Nach einem fulminanten Wochenauftakt in den USA sprang der Funke auch auf die asiatischen Börsen über", erklärte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMc Markets. "Vor allem Technologie- und Halbleiteraktien waren gefragt." Die Anleger seien damit den Käufern in den USA gefolgt, wo Meta und AMD mit zweistelligen Kursgewinnen für Euphorie sorgten.

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    Der südkoreanische Leitindex Kospi gewann nach dem Anstieg zu Wochenbeginn 0,2 Prozent - ähnlich wie der taiwanesische Taiex, dessen Rekordhoch nicht von deutlichen Gewinnen begleitet wurde.

    Ähnlich war die Entwicklung in China. Hier herrschte eine abwartende Haltung vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen vor. "Die USA sind auf Seltene Erden angewiesen, China verfügt über keine eigenen konkurrenzfähigen KI-Chips", stellte Jochen Stanzl, Markanalyst der Consorsbank fest. "Trump und Xi werden wohl versuchen, das fragile Gleichgewicht zwischen den beiden Nationen zu bewahren." An einer Eskalation dürfte beiden Seiten wenig gelegen sein.

    Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte ebenfalls um 0,1 Prozent.

    Der australische S&P ASX 200 profitierte unterdessen von den Gewinnen der Rohstoffwerte und zog um 0,3 Prozent auf 8.757,80 Punkte an./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 533,3 auf Tradegate (22. September 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 631,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 540,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von +0,92 %/+36,42 % bedeutet.





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