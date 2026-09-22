KI-Hammer bei Tencent: Aktie springt kräftig nach oben

Auslöser ist der Start einer Vorschauversion von Hy Image 3.5. Das neue Modell kann Bilder aus Textbeschreibungen und vorhandenen Bildern erzeugen. Zudem lässt es sich über mehrere Gesprächsrunden steuern.

Die Tencent-Aktie hat am Dienstag in Hongkong kräftig zugelegt. Zeitweise lag das Plus bei 7,8 Prozent. Damit steuert die Aktie auf ihren stärksten Handelstag seit Anfang Juni zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Konkurrenz im Visier

Tencent zufolge schnitt Hy Image 3.5 in internen Blindtests mit mehreren hundert professionellen Designern 30 Prozent besser ab als sein Vorgänger. Bei der Leistung liege das Modell auf Augenhöhe mit ByteDances Seedream 5.0 Pro. Auch Googles Nano Banana Pro und Alibabas Qwen-Image-3.0 Pro habe Tencent leicht übertroffen.

Der Start kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt. Tencent baut seine KI-Aktivitäten deutlich aus und tritt damit gegen Alibaba und ByteDance an. Erst kürzlich holte das Unternehmen den früheren OpenAI-Forscher Yao Shunyu als KI-Chefwissenschaftler an Bord.

KI und Cloud sollen Wachstum bringen

Wie breit Tencent seine Technologie inzwischen aufstellt, zeigt auch eine neue Partnerschaft von Tencent Cloud mit dem Fintech-Unternehmen Boost. Die beiden Unternehmen wollen die digitale Transformation von Boost in Malaysia und Indonesien vorantreiben. Im Mittelpunkt stehen Cloud-Infrastruktur, KI und die Entwicklung sogenannter Super-Apps.

Tencent Cloud stellt dafür unter anderem skalierbare Cloud-Ressourcen bereit. Boost will zudem die Plattform "Tencent Cloud Super App as a Service" nutzen, um verschiedene Finanzdienstleistungen in einer Anwendung zu bündeln. Beide Unternehmen wollen außerdem gemeinsam an neuen KI-Produkten arbeiten.

"Durch die Kombination von Cloud-Infrastruktur, KI-Fähigkeiten und Super-App-Technologien möchte Tencent Cloud Boost dabei unterstützen, Innovationen voranzutreiben, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Wachstumschancen in einer zunehmend digitalen Wirtschaft zu erschließen", sagte Poshu Yeung, Senior Vice President von Tencent Cloud und Leiter des internationalen Geschäfts.

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KI soll zum Geschäftstreiber werden

Tencent investiert in diesem Jahr verstärkt in grundlegende KI-Modelle und sogenannte KI-Agenten. Diese sollen stärker in das eigene Ökosystem integriert werden. Der KI-Desktop-Agent WorkBuddy kann eigenständig Arbeitsabläufe ausführen und hat sich laut Tencent zum meistgenutzten Büro-Agenten in China entwickelt.

Analysten sehen bereits konkrete Effekte. KI könne die Nutzerbindung, die Effizienz und die Monetarisierung im Spiele- und Werbegeschäft verbessern. Auch die Abonnentenzahl der KI-Produktivitätstools nehme zu.

Trotz der höheren Investitionen sehen Analysten der Investmentbank Daiwa mehrere Möglichkeiten, mit KI zusätzliche Umsätze zu erzielen. Die Kombination aus eigenen KI-Modellen, Cloud-Diensten und externen Partnerschaften eröffnet Tencent damit weitere Wege, die Technologie zu monetarisieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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