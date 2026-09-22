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    ROUNDUP

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    Anteil von E-Autos bei Neuzulassungen in EU erreicht Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Autos erreichen 2025 in der EU Rekordanteil
    • 42,4 Prozent der neuen EU-Pkw sind Hybride
    • Deutschland stellt 28,9 Prozent der EU-E-Autos dar
    ROUNDUP - Anteil von E-Autos bei Neuzulassungen in EU erreicht Rekord
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Anteil der Elektro-Autos bei den Neuzulassungen in der EU ist 2025 auf Rekordniveau gestiegen. Pkw mit reinem Elektroantrieb kamen auf 17,3 Prozent an allen Neuzulassungen, wie das Statistische Bundesamt nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Damit sei gut jeder sechste neu zugelassene Pkw in der EU ein E-Auto gewesen. "Das war ein neuer Höchststand."

    Weitere 42,4 Prozent der neu zugelassenen Pkw waren demnach Hybridautos, 27,3 Prozent reine Benzin- und 9,8 Prozent reine Dieselfahrzeuge. Andere Antriebsarten wie Flüssig- oder Erdgas spielten eine untergeordnete Rolle.

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    Der Anteil reiner Elektro-Autos an den jährlichen Neuzulassungen in der EU ist binnen zehn Jahren deutlich gestiegen - 2015 lag er erst bei 0,4 Prozent.

    Dänemark und Niederlande bei E-Autos Spitzenreiter

    Beim Anteil reiner E-Autos an den Neuzulassungen lag Deutschland 2025 mit 19,1 Prozent zwar leicht über dem EU-Schnitt, aber deutlich hinter einigen anderen Ländern. EU-weit am höchsten war der Anteil in Dänemark (67,8 Prozent), vor den Niederlanden (40,2) und Malta (37,6). Am geringsten war der E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen in Kroatien (1,9 Prozent), der Slowakei (4,7) und Bulgarien (4,9).

    Teurer Sprit und Prämie helfen der E-Mobilität

    E-Autos haben zuletzt in Deutschland einen Aufwind erlebt - wegen der hohen Spritpreise, besserer Ladeinfrastruktur, günstigerer Einstiegsmodelle und der Förderprämie der Bundesregierung. Im August wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 69.000 reine Elektroautos neu in Deutschland zugelassen, gut 75 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

    Auch EU-weit zeigt der Trend zur E-Mobilität im laufenden Jahr nach oben: Im ersten Halbjahr 2026 kletterte der Anteil reiner Elektro-Autos laut dem europäischen Autoverband Acea auf 20,7 Prozent, nach 15,6 Prozent ein Jahr zuvor. Ein starkes Wachstum sieht der Verband in Deutschland, Frankreich und Dänemark.

    Europaweit führend ist allerdings ein Land außerhalb der EU: In Norwegen hatten gut 95 Prozent der neu zugelassenen Pkw 2025 einen reinen Elektroantrieb. Grund für die große Bandbreite zwischen den Ländern sind Unterschiede bei den Investitionen ins Ladenetz und der Förderpolitik.

    Deutschland dominiert bei EU-Autos in der EU

    Beim Umstieg auf die E-Mobilität in Europa spielt Deutschland als größter Automarkt der EU eine wichtige Rolle: Rund 545.100 E-Autos wurden 2025 hierzulande neu zugelassen. Damit entfielen 28,9 Prozent der 1,89 Millionen Neuzulassungen von E-Autos in der EU auf Deutschland. Mit Abstand folgte Frankreich mit 330.900 neuen E-Autos und 17,5 Prozent an den EU-Zulassungen./als/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 59,44 auf Tradegate (22. September 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -2,14 %/+60,86 % bedeutet.





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