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    175-Jahre-Rekord

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    USA kaufen globalen Kupfermarkt leer und dieser Arizona-Explorer ist dafür auf Kurs

    175-Jahre-Rekord - USA kaufen globalen Kupfermarkt leer und dieser Arizona-Explorer ist dafür auf Kurs
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Kupfer wird teurer, der relative Preis zu Nickel steht kurz vor einem 175-Jahre-Rekord. Ein Grund ist die hohe Nachfrage aus den USA: Trotz ambitionierter Projekte im inländischen Kupferbergbau bleibt das Land auf Importe angewiesen.

     

    Der Metallexplorer Prismo Metals (ISIN: CA74275P1071, WKN: A2QEGD) hat nach einem intensiven Geländeprogramm in Arizona ein überzeugendes Bild für sein Flaggschiffprojekt Silver King abgegeben. Gesteinsproben ergaben Spitzenwerte von 1,73 % Kupfer, 30 ppm Molybdän, 1.362 g/t Silber, 4,1 % Blei und 1,3 g/t Gold. Aktuelle Explorationsmodelle deuten auf ein bedeutendes Porphyr-Kupfersystem hin, das sich im Untergrund des historischen Minengeländes verbirgt.

     

    Prismo Metals sucht in Arizona nach XXL-Kupfer-Porphyrsystem

     

    Solche Porphyrsysteme bergen dort in der Regel riesiges Potenzial, denn Silver King befindet sich in geologisch einschlägiger Nachbarschaft: Resolution Copper von BHP/Rio Tinto liegt nur rund 3,4 Kilometer entfernt, mit Superior East befindet sich eine weitere bedeutende Lagerstätte in unmittelbarer Nähe. Das Ziel von Prismo Metals ist ambitioniert: Es geht darum, eine gänzlich neue, große Kupferlagerstätte zu identifizieren. Genau solche großen, neuen Lagerstätten benötigt der Kupfermarkt dringend, wie ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen belegt.

     

    Die Kupferpreise legen weiter zu: Bei 6,83 USD pro Pfund (lb) notiert der Dezember-Kontrakt an der CME, 14.510 USD pro Tonne werden an der LME gezahlt, wo zum Wochenauftakt ein Rekordhoch erreicht wurde. Zu den Gründen für die Preissteigerungen zählen Sorgen um mögliche US-Zölle und das Minenangebot. Über die drohende Verknappung auf dem Kupfermarkt wurde in den letzten Jahren viel geschrieben. Dass die aktuellen Preissteigerungen eine gravierende fundamentale Schieflage widerspiegeln, legt ein Blick auf die Kupfer-Nickel-Ratio dar. Bloomberg-Analyst David Fickling weist auf eine bemerkenswerte Entwicklung hin: „Seit Beginn des großflächigen Nickelabbaus Mitte des 19. Jahrhunderts ist Nickel im Vergleich zu Kupfer stets teurer. Dieses scheinbare Naturgesetz steht nun kurz vor dem Bruch.“

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