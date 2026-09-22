DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DANONE auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Danone nach bislang schwachem Kursverlauf in diesem Jahr beim unveränderten Kursziel von 61 Euro von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Die Abwertung der Aktie sei berechtigt gewesen, schrieb Tom Sykes in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Konsumgüterbereich werde sich voraussichtlich auch weiterhin schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln, solange sich die Verbraucher zurückhalten. Der Lebensmittelhersteller habe in seinen US-Vertriebskanälen noch mit viel Gegenwind zu kämpfen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 60,48EUR auf Tradegate (22. September 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 61
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