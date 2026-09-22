DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DANONE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Danone nach bislang schwachem Kursverlauf in diesem Jahr beim unveränderten Kursziel von 61 Euro von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Die Abwertung der Aktie sei berechtigt gewesen, schrieb Tom Sykes in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Konsumgüterbereich werde sich voraussichtlich auch weiterhin schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln, solange sich die Verbraucher zurückhalten. Der Lebensmittelhersteller habe in seinen US-Vertriebskanälen noch mit viel Gegenwind zu kämpfen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 60,48EUR auf Tradegate (22. September 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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