Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax gibt etwas nach - Ölpreise steigen wieder
- Dax startet nach Kurssprung mit leichten Verlusten
- Ölpreise steigen wegen hoher Risiken im Nahen Osten
- US- und Asiengewinne stützen den deutschen Markt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn ist der Dax am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex gab um 0,19 Prozent auf 25.525 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte geringfügig auf 31.248 Zähler zu.
Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder zulegen. Die Versorgungsrisiken im Nahen Osten bleiben hoch. In der Straße von Hormus wurde erneut ein Schiff angegriffen.
Demgegenüber stützten Kursgewinne in den USA und in Asien den deutschen Aktienmarkt. Vor allem für den technologielastigen US-Index Nasdaq 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende./la/jha/
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Guten Morgen! 😄
Endlich ist die Börsenwelt wieder gerettet. Nach dem Zähneputzen kurz das Fenster geöffnet, einmal tief durchgeatmet, den Himmel inspiziert – und schon steht die Tagesrichtung fest. 🔮📈📉
50/50 – mehr braucht es offenbar nicht. Alle Charts, Indikatoren, Unternehmenszahlen, Wirtschaftsdaten und sonstigen Kleinigkeiten, mit denen sich andere Leute völlig unnötig beschäftigen, können wir damit getrost in die Tonne treten. 😂
Und selbstverständlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Börsencrash oder … Börsencrash. Dazwischen scheint sich die Börse bislang erfolgreich zu verstecken.
Ich finde es immer wieder faszinierend, mit welcher Gewissheit manche Menschen die komplette Finanzwelt erklären können, während der Rest der Marktteilnehmer noch so tut, als wäre Börse ein klein wenig komplexer als ein Blick aus dem Küchenfenster. 😎
Aber gut – schön, dass uns wenigstens jemand zuverlässig mitteilt, was die Börse heute wieder zu tun hat. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum die Börse selbst davon offenbar noch nichts weiß. 😂
Du scheinst bei nahezu jeder Diskussion zunächst einmal das Negative herauszufiltern und anschließend den Eindruck zu vermitteln, dass du als Einziger die Charttechnik und die Funktionsweise der Börse verstanden hast – während der Rest offenbar noch im Einsteigerseminar sitzt.
Dabei wäre ein Forum eigentlich ein ziemlich guter Ort für unterschiedliche Einschätzungen, Argumente und einen konstruktiven Austausch. Es geht schließlich darum, Perspektiven gegenüberzustellen und nicht darum, bei jeder Gelegenheit den selbsternannten Börsenprofessor mit Lehrstuhl für „Ich weiß es besser“ zu geben.
Kritische Einschätzungen sind absolut legitim und können durchaus wertvoll sein. Ein dauerhaftes Weltuntergangsszenario als alleinige Analysegrundlage wird allerdings irgendwann auch nicht überzeugender, nur weil man es mit besonders viel Selbstsicherheit vorträgt.
Für die ganz große Apokalypse gibt es sicher geeignetere Bühnen – vielleicht dort, wo man ohnehin schon auf den Untergang wartet und die Sprüche dazu gleich passend in den Himmel schreibt.
Ein bisschen mehr fachlicher Austausch und ein bisschen weniger missionarischer Untergangsprophetismus würden der Diskussion jedenfalls nicht schaden.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 16.09.2026, 08:00 MESZ
HINWEISE ZUM BILD
- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
- Die drei Kerzen (11.09., 14.09., 15.09.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C).
- Alle Marken sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.
- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.437,10;
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.057,24.
- Thesen-Check (15.09. vereinbart): Xetra-Schluss am 15.09. = 25.402,28, also 16 Punkte unter der
steilen Linie (25.418,11) -> Bruch ist schlussbestätigt, wenn auch hauchdünn.
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Heute 20:00/20:30 MESZ Fed-Entscheid und Pressekonferenz: rundherum ist mit schnellen
Ausschlägen zu rechnen; ohne Kursbestätigung ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Di 15.09.: O 25.360,32 · H 25.478,98 · T 25.172,89 · C 25.402,28 (−0,15 %), Volumen 48,82 Mio.
- USA Dienstag: dpa-AFX „Aktien New York" (15.09.) via finanzen.at; Schlussstände über
finanzen.at-Ticker (16.09., morgens): Dow 52.093 (−0,6 %), Nasdaq-100 28.938 (−0,7 %),
Brent 108,60 USD (+2,7 %).
- Fed-Ablauf: Stuttgarter Zeitung (14.09.) und Berliner Morgenpost (15.09.) — Entscheid 20:00 MESZ,
Pressekonferenz Warsh 20:30 MESZ, dazu neue Projektionen (SEP/Dot-Plot); aktuelle Spanne
3,50–3,75 %, bei +25 bp künftig 3,75–4,00 %; Erhöhungschance ~90 % laut CME FedWatch (via CBS, 11.09.).
- Vorbörse: finanzen.net-Indikation vom 16.09., 07:41 Uhr (25.469,00, +0,26 %).
- Termine: börsennews-Tagesvorschau (15.09.) via finanznachrichten.de — GB-Verbraucherpreise,
US-Einzelhandelsumsätze August, Fed-Entscheid. Zeiten im Bild in MESZ.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · GB · Verbraucherpreise August
- Heute · 14:30 MESZ · USA · Einzelhandelsumsätze August
- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
- Heute · 20:00 MESZ · USA · Fed-Zinsentscheid
- Heute · 20:30 MESZ · USA · Pressekonferenz Fed-Chef Warsh + neue Projektionen (SEP/Dot-Plot)
DISCLAIMER
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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