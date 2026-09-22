Evonik will in Krise Jobs streichen und sparen - Wachstum soll gestärkt werden
- Evonik baut weltweit 3.200 Stellen wegen Umbaus ab
- In Deutschland entfallen davon 2.150 Arbeitsplätze
- Asien und Amerika bieten Chancen für weiteres Wachstum
ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit einem Umbauprogramm das Wachstum stärken und über einen Jobabbau die Kosten senken. Weltweit will das Unternehmen 3.200 Stellen streichen, davon 2.150 in Deutschland, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Essen mitteilte. Das Produktportfolio werde nach Rollenprofilen geordnet, allen großen Standorten in Deutschland würden spezifische Aufgaben zugeteilt. "Vorstand, Aufsichtsrat und Arbeitnehmervertreter teilen eine Überzeugung: Wir befinden uns in einer strukturellen und ökonomischen Krise unserer Industrie", sagte Übergangschef Claus Rettig laut Mitteilung. Gute Chancen für Wachstum sieht Evonik besonders in Asien und Amerika, dort werden aktuell weitere Investitionsprojekte geprüft. Finanzielle Details zu Einspareffekten und Sonderkosten nannte Evonik zunächst nicht. Die Aktie legte um fast 5 Prozent zu./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 31.191 auf Ariva Indikation (22. September 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -21,35 %/+17,98 % bedeutet.
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Prognoseanhebung:
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