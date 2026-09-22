Evonik will in Krise Jobs streichen und sparen - Wachstum soll gestärkt werden

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 31.191 auf Ariva Indikation (22. September 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -21,35 %/+17,98 % bedeutet.