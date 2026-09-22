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    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 22.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher Verluste von -3,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 22.09.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Wie hat sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie ist bisher um -3,97 % auf 142,13 gefallen. Das sind -5,88  weniger als am letzten Handelstag. Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +10,99 % wieder ab und notiert heute bei 142,13. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +46,54 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +27,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,24 %. Im Jahr 2026 gab es für Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bisher ein Plus von +11,32 %.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +2,31 % im Plus-Minus-Bereich. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +27,25 %
    1 Monat +40,24 %
    3 Monate +46,54 %
    1 Jahr -50,31 %
    Stand: 22.09.2026, 09:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke MSTR-Performance im Sog des Bitcoin-Anstiegs, teils mit Buchgewinnen von über 40 %. Diskutiert werden weitere Kurschancen bis hin zu einer Verdopplung, das mögliche Ende des Kryptowinters und positive Effekte des nächsten Halvings. Technisch gilt die Aktie als am oberen Rand des Aufwärtstrendkanals; Widerstände liegen bei etwa 150 und 165 Euro. Zudem werden Short-Eindeckungen, Bitcoins Wertentwicklung sowie STRC-Rückkäufe und das verzögerte Bitcoin-Akkumulationstiming thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,81 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,80 %. IBM notiert im Minus, mit -0,07 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,41 %. Oracle legt um +0,37 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,55 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -3,42 %
    +25,86 %
    +40,74 %
    +43,54 %
    -51,79 %
    +361,09 %
    +182,00 %
    +425,26 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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