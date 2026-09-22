OHB SE steigt in den TecDAX auf: Das müssen Anleger jetzt wissen
Mit dem Sprung in den TecDAX rückt OHB stärker in den Fokus der Finanzmärkte – und setzt klare Signale für Wachstum, Innovation und Europas Rolle im Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- OHB SE wurde mit Wirkung zum 21. September 2026 in den TecDAX aufgenommen und ersetzt dort die CANCOM SE.
- Die Aufnahme erfolgte im Rahmen der planmäßigen Indexüberprüfung durch STOXX am 3. September 2026.
- Der TecDAX umfasst die 30 größten und liquidesten deutschen Technologieunternehmen; OHB ist bereits im SDAX vertreten.
- OHB erwartet durch die Aufnahme eine höhere Sichtbarkeit bei nationalen und internationalen Investoren sowie eine bessere Handelbarkeit der Aktie.
- Das Unternehmen verfügt über eine Projektpipeline von rund 20 Mrd. Euro und richtet sich weiterhin auf nachhaltiges Wachstum, technologische Innovation und die europäische Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie aus.
- Für das laufende Geschäftsjahr erwartet OHB eine konsolidierte Gesamtleistung von rund 1,4 Mrd. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,5 bis 11,0 %; mittelfristig sollen über 4,0 Mrd. Euro Gesamtleistung und rund 13 % Marge erreicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei OHB ist am 12.11.2026.
Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 174,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,47 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.223,88PKT (-0,03 %).
-1,47 %
+0,22 %
-18,73 %
-54,85 %
+174,23 %
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+352,09 %
+873,70 %
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