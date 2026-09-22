Macron und Trump beraten über Energie-Waffenruhe in Ukraine

NEW YORK (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich vor Start der UN-Generaldebatte in New York mit US-Präsident Donald Trump zur Energieversorgung durch die Straße von Hormus und zu einer Energie-Waffenruhe im Ukraine-Krieg beraten. "Wir haben beschlossen, gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen, um die Spannungen auf den Energiemärkten abzubauen und dabei die kritische Infrastruktur im Nahen Osten sowie die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu schützen", schrieb Macron auf der Plattform X.

"Wir werden außerdem unsere Kräfte bündeln, um ein Moratorium für Angriffe auf die Energieinfrastruktur und auf zivile Infrastrukturen in der Ukraine zu erreichen", schrieb der französische Staatschef. "Die Zivilbevölkerung muss geschützt werden, und wir müssen so schnell wie möglich ernsthafte Verhandlungen über die Friedensbedingungen zwischen Russland und der Ukraine aufnehmen."

Bei der Generaldebatte sollen am ersten Tag heute neben Trump auch Macron und unter anderem auch die Präsidenten der Türkei und Brasiliens sprechen. Insgesamt werden rund 120 Staats- und Regierungschefs zu der UN-Woche erwartet./evs/DP/zb



