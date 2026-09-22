VW Vz.: Geeignete (Turbo)-Calls für kurzfristige Kurserholung

Da die vor allem durch das einbrechende Chinageschäft enttäuschenden Ergebnisse bereits eingepreist sein sollten, bekräftigten Experten sogar trotz der Abschreibungen für die Porsche AG mit Kurszielen von bis zu 120 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Risikobereite Anleger, die der VW Vz.-Aktie in Kürze zumindest eine Kurserholung auf 80 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MR336F3, wurde beim Aktienkurs von 74,50 Euro mit 0,52 – 0,53 Euro gehandelt.

Gelingt der VW Vz.-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 80 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,7789 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69,472 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,472 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UP4TS87, wurde beim Aktienkurs von 74,50 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro taxiert.

Kann sich die VW Vz.-Aktie in absehbarer Zeit auf 80 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,05 Euro (+102 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,67 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,67 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SJ64GK0, wurde beim Aktienkurs von 74,50 Euro mit 0,70 – 0,71 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vz.-Aktie auf 80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,23 Euro (+73 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.