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    VW Vz.: Geeignete (Turbo)-Calls für kurzfristige Kurserholung

    Risikobereite Anleger, die der VW Vz.-Aktie in Kürze zumindest eine Kurserholung auf 80 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

    Mit der VW Vz.-Aktie (ISIN: DE0007664039), die noch am Beginn des Jahres 2026 oberhalb von 100 Euro gehandelt wurde, ging es nach den miserablen Unternehmensnachrichten bis zum 1.7.26 auf bis zu 69,20 Euro nach unten. Danach konnte sich der Aktienkurs trotz der anhaltend schlechten Nachrichtenlage aus dem Konzern sogar zeitweise auf 83 Euro erholen, um zuletzt wieder auf 74,50 Euro abzurutschen.

    Da die vor allem durch das einbrechende Chinageschäft enttäuschenden Ergebnisse bereits eingepreist sein sollten, bekräftigten Experten sogar trotz der Abschreibungen für die Porsche AG mit Kurszielen von bis zu 120 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Risikobereite Anleger, die der VW Vz.-Aktie in Kürze zumindest eine Kurserholung auf 80 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MR336F3, wurde beim Aktienkurs von 74,50 Euro mit 0,52 – 0,53 Euro gehandelt.

    Gelingt der VW Vz.-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 80 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,7789 Euro (+45 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69,472 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,472 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UP4TS87, wurde beim Aktienkurs von 74,50 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro taxiert.

    Kann sich die VW Vz.-Aktie in absehbarer Zeit auf 80 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,05 Euro (+102 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,67 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,67 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SJ64GK0, wurde beim Aktienkurs von 74,50 Euro mit 0,70 – 0,71 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der VW Vz.-Aktie auf 80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,23 Euro (+73 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance VW Vz.: Geeignete (Turbo)-Calls für kurzfristige Kurserholung Hohes Kursziel
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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