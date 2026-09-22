TUI Aktie fällt auf 6,4400€ - 22.09.2026

Mit einer Performance von -2,07 % musste die TUI Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TUI abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,31 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um -0,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TUI eine negative Entwicklung von -27,18 % erlebt.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,94 % 1 Monat -6,26 % 3 Monate -8,31 % 1 Jahr -17,58 %

? wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 22.09.2026, 09:49 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um TUI’s eingeengte EBIT-Prognose für 2026 von 1,2 bis 1,3 Mrd. Euro statt der bisherigen Spanne bis 1,4 Mrd. Euro. Die Umsatzprognose bleibt ausgesetzt; kurzfristigere Buchungen und geopolitische Risiken belasten, während Nachfrage und Preise als robust gelten. Bernstein bestätigt „Market-Perform“ mit 8,60 Euro. Zudem wird über gesunkene Leerverkaufspositionen und die Einordnung des Flusskreuzfahrtgeschäfts gestritten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,26 Mrd. € wert.

Die Buchungen für Sommer und Winter liegen zurück, Kunden entscheiden immer später. Eine entscheidende Zahl nennt der Konzern weiterhin nicht.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,61 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,04 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der TUI Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur TUI Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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