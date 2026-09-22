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    Besonders beachtet!

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    TUI Aktie fällt auf 6,4400€ - 22.09.2026

    Die TUI Aktie notiert am 22.09.2026 mit -2,07 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - TUI Aktie fällt auf 6,4400€ - 22.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    Wie hat sich die TUI-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -2,07 % musste die TUI Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TUI abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,31 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um -0,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TUI eine negative Entwicklung von -27,18 % erlebt.

    TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,94 %
    1 Monat -6,26 %
    3 Monate -8,31 %
    1 Jahr -17,58 %
    Stand: 22.09.2026, 09:49 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um TUI’s eingeengte EBIT-Prognose für 2026 von 1,2 bis 1,3 Mrd. Euro statt der bisherigen Spanne bis 1,4 Mrd. Euro. Die Umsatzprognose bleibt ausgesetzt; kurzfristigere Buchungen und geopolitische Risiken belasten, während Nachfrage und Preise als robust gelten. Bernstein bestätigt „Market-Perform“ mit 8,60 Euro. Zudem wird über gesunkene Leerverkaufspositionen und die Einordnung des Flusskreuzfahrtgeschäfts gestritten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,26 Mrd. € wert.

    Tui verdient weniger – und lässt Anleger weiter im Dunkeln


    Die Buchungen für Sommer und Winter liegen zurück, Kunden entscheiden immer später. Eine entscheidende Zahl nennt der Konzern weiterhin nicht.

    Dax nach gutem Wochenstart kaum bewegt erwartet


    Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn dürfte der Dax am Dienstag wenig verändert in den Tag starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein leichtes Plus auf 25.585 Punkte. …

    Iran-Krieg und Last-Minute-Trend zehren an Tui-Gewinn


    Der Reisekonzern Tui hat den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren bekommen. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,61 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,04 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der TUI Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur TUI Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    TUI

    -2,22 %
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    +15,06 %
    -59,51 %
    -81,22 %
    -3,28 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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