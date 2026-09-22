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    Besonders beachtet!

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    Vonovia Aktie schwach im Handel - 22.09.2026

    Kursbewegung von -2,67 % bei Vonovia am 22.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Vonovia Aktie schwach im Handel - 22.09.2026
    Foto: 1187094003

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Vonovia aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2026

    Die Anleger von Vonovia müssen heute einen Kursrückgang von -2,67 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 17,130. Der Kursrückgang der Vonovia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,67 % im Minus. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Vonovia abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -17,39 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Vonovia auf -31,03 %.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,28 %
    1 Monat -15,13 %
    3 Monate -17,39 %
    1 Jahr -34,85 %
    Stand: 22.09.2026, 09:50 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang der Vonovia-Aktie bis in Richtung 15–17 Euro, ausgelöst unter anderem durch eine Analystenabstufung. Charttechnisch gilt die Aktie mit einem RSI von 22 als stark überverkauft. Einige Anleger sehen deshalb Nachkaufchancen und eine deutliche Unterbewertung gegenüber NAV und FFO. Als zentrale Risiken gelten politische Eingriffe und eine mögliche Vergesellschaftung in Berlin; zugleich werden hohe Wohnraumnachfrage und mögliche Entschädigungs- sowie Zuschusskosten diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.

    Zur Vonovia Diskussion

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,31 Mrd. € wert.

    Wie tief stürzt die Aktie im perfekten Sturm?


    Die Vonovia Aktie gerät weiter unter die Räder. Belastet vom Berliner Wahlergebnis vom Wochenende gab die DAX-Immobilienaktie am Montag um 0,22 Euro oder 1,24 Prozent auf 17,48 Euro nach und markierte im Tagesverlauf mit 17,285 Euro ein neues …

    Almonty Industries, Vicor & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    CSU fordert schnelles Verbot von Immobilien-Enteignungen


    Die CSU fordert nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin eine schnelle Umsetzung des Vorgehens gegen die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände. "Die Enteignungspläne der Linken treiben den Wohnungsmarkt in den Ruin und sind mit horrenden …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,75 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -2,43 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -1,68 %. LEG Immobilien verliert -2,06 % Aroundtown notiert im Minus, mit -1,98 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Vonovia Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Vonovia Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Vonovia Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Vonovia

    -2,53 %
    -5,28 %
    -15,13 %
    -17,39 %
    -34,85 %
    -28,51 %
    -63,15 %
    -38,52 %
    +2,05 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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