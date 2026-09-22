Allianz Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.09.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,12 % verliert die Allianz Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der Allianz Aktie nach unten. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Allianz Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,27 %.

Auf Wochensicht hat die Allianz Aktie damit -2,37 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,66 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +13,63 % gewonnen.

Allianz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,37 % 1 Monat -1,66 % 3 Monate +11,27 % 1 Jahr +27,96 %

? wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 22.09.2026, 09:51 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Schwäche von Finanztiteln und die Frage nach deren Auslöser, wobei keine eindeutige neue Nachricht genannt wird. Die Allianz-Waymo-Kooperation wird kurzfristig nicht als Umsatztreiber, langfristig aber als strategische Option für Versicherungen autonomer Fahrzeuge und damit verbundene KI-, Cyber- und Haftungsrisiken bewertet. Eine teilweise Short-Position dient weiterhin als Depotabsicherung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

Informationen zur Allianz Aktie

Es gibt 380 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,76 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,44 %. AXA notiert im Minus, mit -2,11 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -0,31 %. Zurich Insurance Group verliert -1,57 %

Allianz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar