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    Besonders beachtet!

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    SK hynix Aktie heute im Minus - 22.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SK hynix Aktie bisher Verluste von -2,90 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.

    Besonders beachtet! - SK hynix Aktie heute im Minus - 22.09.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

    Wie hat sich die SK hynix-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SK hynix Aktie ist bisher um -2,90 % auf 1.170,00 gefallen. Das sind -35,00  weniger als am letzten Handelstag. Die SK hynix Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,99 % wieder ab und notiert heute bei 1.170,00. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SK hynix Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -28,10 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +10,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,80 %. Im Jahr 2026 gab es für SK hynix bisher ein Plus von +133,33 %.

    SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,70 %
    1 Monat +12,80 %
    3 Monate -28,10 %
    1 Jahr +133,33 %
    Stand: 22.09.2026, 09:51 Uhr

    Informationen zur SK hynix Aktie

    Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 830,53 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,29 %.

    SK hynix Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der SK hynix Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SK hynix Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    SK hynix

    -2,49 %
    +10,70 %
    +12,80 %
    -28,10 %
    +11.749.900,00 %
    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
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