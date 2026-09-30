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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Blicke auf: Hewlett Packard Enterprise, Micron, BMW, L'Oréal, Totalenergies

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Blicke auf: Hewlett Packard Enterprise, Micron, BMW, L'Oréal, Totalenergies
    Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Untermehmenstermine

    17:30 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day
    22:00 Uhr, USA: Micron, Q4-Zahlen
    Deutschland: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
    Frankreich: Air Liquide, Hauptversammlung
    Frankreich: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung
    Frankreich: Totalenergies, Hauptversammlung
    Großbritannien: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
    USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 8/26
    01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 8/26
    03:30 Uhr, China: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26
    03:45 Uhr, China: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 9/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 8/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 9/26
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 9/26
    10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26
    10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 9/26
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 9/26
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 9/26
    14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 Uhr, USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 8/26
    14:30 Uhr, USA: Konsumausgaben 8/26
    14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26
    14:30 Uhr, USA: Private Einkommen 8/26
    15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 30.09.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNRetail Trade s.a (MoM)
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    04:20Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (YoY)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (QoQ)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (MoM)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00Euro ZoneEURNon-Monetary Policy ECB Meeting
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    14:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (MoM)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    14:15USAUSAADP Employment Change
    14:30USAUSAGross Domestic Product Annualized
    14:30USAUSAPersonal Spending
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    14:30USAUSAPersonal Income (MoM)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    15:45USAUSAChicago PMI
    17:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    21:25USAUSAFed-Mitglied Cook spricht
    22:05USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
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    Webinare

    ZeitThema
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    18:00 WebinarWH SelfInvest: Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader
    01.10. 07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    01.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    01.10. 17:00 WebinarWH SelfInvest: Trading-Bot - die KI-Challenge
    alle Webinare anzeigen »

     

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