Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Hewlett Packard Enterprise, Micron, BMW, L'Oréal, Totalenergies
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
17:30 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day
22:00 Uhr, USA: Micron, Q4-Zahlen
Deutschland: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
Frankreich: Air Liquide, Hauptversammlung
Frankreich: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung
Frankreich: Totalenergies, Hauptversammlung
Großbritannien: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 8/26
01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 8/26
03:30 Uhr, China: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26
03:45 Uhr, China: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 9/26
08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 8/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 9/26
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 9/26
10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26
10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 9/26
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 9/26
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 9/26
14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 Uhr, USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 8/26
14:30 Uhr, USA: Konsumausgaben 8/26
14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen 8/26
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 30.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 04:20 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 08:00 GBR Gross Domestic Product (YoY) 08:00 DEU Retail Sales (YoY) 08:00 GBR Gross Domestic Product (QoQ) 08:00 DEU Retail Sales (MoM) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 EUR Non-Monetary Policy ECB Meeting 09:55 DEU Unemployment Change 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 14:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 14:00 DEU Consumer Price Index (MoM) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 14:15 USA ADP Employment Change 14:30 USA Gross Domestic Product Annualized 14:30 USA Personal Spending 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 14:30 USA Personal Income (MoM) 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 15:45 USA Chicago PMI 17:45 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 21:25 USA Fed-Mitglied Cook spricht 22:05 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht
Webinare
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|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18:00
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|WH SelfInvest: Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader
|01.10. 07:45
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|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|01.10. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|01.10. 17:00
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|WH SelfInvest: Trading-Bot - die KI-Challenge
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