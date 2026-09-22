Deutsche Bank - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.09.2026

Die Deutsche Bank Aktie notiert aktuell bei 32,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,07 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,69 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,75 %, geht es heute bei der Deutsche Bank Aktie nach unten. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Obwohl die Deutsche Bank Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,00 %.

Auf Wochensicht hat die Deutsche Bank Aktie damit -1,66 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,47 % gewonnen.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,66 % 1 Monat +3,12 % 3 Monate +7,00 % 1 Jahr +8,75 %

? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 22.09.2026, 09:51 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken, ungewöhnlich heftigen Kursrückgang und die hohe Volatilität der Deutschen Bank. Als Belastungen gelten der durch Krieg und Ölpreis verstärkte Inflations- und Zinsdruck, Rezessions- und Kreditausfallrisiken sowie Sorgen über ein schwächeres Investmentbanking. Diskutiert wird, warum die Aktie stärker als Commerzbank und UniCredit fällt. Einige sehen die Bewegung als übertrieben und erwarten eine Erholung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,48 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,30 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -1,18 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -0,84 %. Commerzbank verliert -0,21 % UBS Group notiert im Minus, mit -3,48 %.

Deutsche Bank Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Bank Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Bank Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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