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    Iran beschlagnahmt Vermögen von Hunderten Regierungsgegnern

    Für Sie zusammengefasst
    • Justiz beschlagnahmt Vermögen von fast 400 Menschen
    • 2.191 Konten und 39 Fahrzeuge wurden entzogen
    • Betroffen waren auch Exilmedien und Aktivisten
    Iran beschlagnahmt Vermögen von Hunderten Regierungsgegnern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Zuge ihrer Kampagne gegen Regierungskritiker hat die iranische Justiz Vermögen und Eigentum von fast 400 Menschen beschlagnahmt. Insgesamt sei ihnen der Zugriff auf 2.191 Konten und 39 Fahrzeuge entzogen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Teheran.

    Die Justiz begründete den Schritt damit, gegen angebliche Staatsfeinde vorzugehen. So sollen die Betroffenen mit dem Feind und "konterrevolutionären Kräften" kooperiert haben. In welchem Zeitraum die Staatsanwaltschaft gegen die Kritiker vorgegangen ist, war zunächst nicht bekannt. Zuvor sollen Regierungsgegnern bereits 143 Immobilien entzogen worden sein.

    Zu den Identitäten gab es keine genauen Angaben. In dem Bericht bei Tasnim hieß es jedoch, auch Medienschaffende seien betroffen gewesen, die für Exil-Portale arbeiteten. Außerdem sei Vermögen von "Aktivisten und Betreibern feindlich gesinnter Medien" sowie "verräterischen Persönlichkeiten" im Ausland beschlagnahmt worden.

    Erst vergangene Woche hatten iranische Medien über ein neues Onlineportal zur Meldung angeblicher Kritiker im Ausland berichtet. Ziel des Überwachungssystems "Aladsch" (Heilung) sei, "Verräter" zu identifizieren. Der Iran-Krieg hat das Misstrauen in der Gesellschaft verstärkt. Wie stark das Portal genutzt werden wird, ist offen./arb/DP/jha







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