Börsenstart Europa - 22.09. - DAX schwach -0,52 %

Der MDAX steht aktuell (09:47:45) bei 31.222,24 PKT und fällt um -0,15 %. Top-Werte: Nemetschek +3,99 %, Evonik Industries +2,19 %, FUCHS Pref +1,55 % Flop-Werte: TAG Immobilien -3,01 %, TUI -2,48 %, Deutz -2,14 %

Der DAX bewegt sich bei 25.502,73 PKT und fällt um -0,52 %. Top-Werte: Scout24 +1,17 %, adidas +1,08 %, GEA Group +0,99 % Flop-Werte: Vonovia -2,59 %, Allianz -2,20 %, Deutsche Bank -1,97 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.013,99 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Nemetschek +3,99 %, Kontron +1,47 %, TeamViewer +0,84 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -1,87 %, OHB -1,75 %, Eckert & Ziegler -1,70 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:33) bei 6.306,71 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +4,02 %, adidas +1,08 %, TotalEnergies +0,99 %

Flop-Werte: Allianz -2,20 %, Deutsche Bank -1,97 %, AXA -1,88 %

Der AT 20 steht bei 6.889,31 PKT und verliert bisher -0,13 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,11 %, Verbund Akt.(A) +3,58 %, OMV +1,50 %

Flop-Werte: voestalpine -3,43 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,57 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:35) bei 13.898,11 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: Logitech International +2,35 %, Givaudan +1,40 %, Lonza Group +1,21 %

Flop-Werte: UBS Group -2,97 %, Zurich Insurance Group -1,67 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.138,24 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: TotalEnergies +0,99 %, Capgemini +0,97 %, ENGIE +0,87 %

Flop-Werte: Renault -2,45 %, AXA -1,88 %, Societe Generale -1,75 %

Der SE 30 steht bei 3.323,31 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: Skanska (B) +2,74 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +2,15 %, Essity Registered (B) +0,84 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -4,33 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,93 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.835,00 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,98 %, Coca-Cola HBC +2,41 %, Piraeus Port Authority +1,91 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,21 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,31 %, Viohalco -0,80 %