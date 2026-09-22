BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Buchungen für das Sommergeschäft seien etwas weniger stark rückläufig gewesen als es im August noch den Anschein gehabt habe, schrieb Richard Clarke am Dienstag. Die Nachfrage für die Wintersaison sei langsam angelaufen. Aufgrund der jüngsten Nachfragesorgen glaubt er, dass die Eckdaten beruhigenden Charakter haben sollten. Anleger blieben aber wohl eher im Abwartemodus./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 06:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 06:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 6,42EUR auf Tradegate (22. September 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.





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