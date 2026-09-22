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    IGNORE

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    Evonik will in Krise Jobs streichen und sparen - Wachstum stärken

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik streicht weltweit 3.200 Stellen und senkt Kosten
    • In Deutschland entfallen 2.150 der geplanten Stellen
    • Evonik prüft neue Investitionen in Asien und Amerika
    IGNORE - Evonik will in Krise Jobs streichen und sparen - Wachstum stärken
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    (Bitte ignorieren Sie die gesendete Meldung und die Einzeiler zum Sparprogramm von Evonik. Der Inhalt des Programms ist nicht neu und wurde vom Unternehmen bereits am 18. Juni veröffentlicht. Die heutige Pressemitteilung wurde anlässlich der jüngsten Strategieklausur unter dem übergangsweise amtierenden Vorstandschef Claus Rettig verbreitet. Evonik hat auf dieser Sitzung die Pläne aus dem Juni bestätigt.)

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit einem Umbauprogramm das Wachstum stärken und über einen Jobabbau die Kosten senken. Weltweit will das Unternehmen 3.200 Stellen streichen, davon 2.150 in Deutschland, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Essen mitteilte. Das Produktportfolio werde nach Rollenprofilen geordnet, allen großen Standorten in Deutschland würden spezifische Aufgaben zugeteilt. "Vorstand, Aufsichtsrat und Arbeitnehmervertreter teilen eine Überzeugung: Wir befinden uns in einer strukturellen und ökonomischen Krise unserer Industrie", sagte Übergangschef Claus Rettig laut Mitteilung. Gute Chancen für Wachstum sieht Evonik besonders in Asien und Amerika, dort werden aktuell weitere Investitionsprojekte geprüft. Finanzielle Details zu Einspareffekten und Sonderkosten nannte Evonik zunächst nicht. Die Aktie legte um fast 5 Prozent zu./men/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 31.188 auf Ariva Indikation (22. September 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -21,08 %/+18,38 % bedeutet.





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