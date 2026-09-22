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    QUADRA Energy GmbH / TotalEnergies bündelt sein Stromgeschäft in ...

    Für Sie zusammengefasst
    • TotalEnergies bündelt deutsches Stromgeschäft neu
    • Neue Einheit verbindet Wind, Solar und Speicher
    • Ziel sind profitable und CO₂-arme Energielösungen
    OTS - QUADRA Energy GmbH / TotalEnergies bündelt sein Stromgeschäft in ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TotalEnergies bündelt sein Stromgeschäft in Deutschland gemeinsam mit QUADRA energy Sales & Origination unter Integrated Power Germany für profitable und CO2-arme Energielösungen
    Düsseldorf (ots) - TotalEnergies strukturiert sein integriertes Stromgeschäft in Deutschland neu und bündelt seine Aktivitäten künftig unter "Integrated Power Germany". In der neuen Organisationseinheit werden die zugehörigen Tochterunternehmen QUADRA energy Sales & Origination, Kyon Energy, VSB sowie das deutsche Offshore-Windgeschäft des Konzerns enger zusammengeführt.

    Mit "Integrated Power Germany" bündelt der Konzern seine Kernkompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für erneuerbaren Strom: von der Entwicklung, Realisierung und dem Betrieb von Wind- und Solarprojekten über Großbatteriespeicher sowie die Direktvermarktung und Aggregation erneuerbarer Stromerzeugung bis hin zur Entwicklung von Offshore-Windprojekten in Nord- und Ostsee. Ziel ist es, die Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger und CO?-armer Energielösungen voranzutreiben. Alexandre Duret-Proux übernimmt als Managing Director TotalEnergies Integrated Power Germany die Leitung der neuen Einheit.

    "Als Marktführer in der Aggregation erneuerbarer Energien integrieren wir Erzeugungs- und Flexibilitätsanlagen in das Stromsystem und sorgen für die optimale Vermarktung erneuerbarer Energien. Diese umfassende Expertise bringen wir in Integrated Power Germany ein. Durch die engere Zusammenarbeit erschließen wir weitere Potenziale entlang der Wertschöpfungskette für Integrated Power Germany und unsere Kunden", sagt Thomas Krings, CEO von QUADRA energy Sales & Origination.

    Mit den Übernahmen von QUADRA energy 2023, Kyon Energy 2024 sowie der VSB Gruppe im Jahr 2025 hat TotalEnergies seine Präsenz im deutschen Strommarkt gezielt ausgebaut. Das Unternehmen strebt an, seine weltweite Netto-Stromproduktion bis 2030 auf mehr als 100 TWh pro Jahr zu steigern, wobei rund zwei Drittel aus erneuerbaren Quellen stammen sollen. Deutschland nimmt dabei aufgrund seiner Marktgröße, der ambitionierten Ausbauziele für erneuerbare Energien und des wachsenden Bedarfs an Flexibilität eine zentrale Rolle im europäischen Stromgeschäft ein.

    Über QUADRA energy Sales & Origination

    QUADRA energy Sales & Origination ist ein führender ganzheitlicher Energiemanager für Erneuerbaren Strom in Deutschland - ein Energy-Tech-Unternehmen und Full-Service-Partner für den Erneuerbare-Energien-Markt. Mit seiner KI-gestützten Energiemanagement-Plattform Q.nect integriert QUADRA energy Sales & Origination Erneuerbare Energien und Flexibilitäten wie Batteriespeicher in das deutsche Energiesystem. Als zuverlässiger Navigator der Energiewende digitalisiert das Unternehmen das Management der dezentralen und wetterabhängigen Stromerzeugung vollständig. Für eine sichere, verlässliche und nachhaltige Energieversorgung, getreu dem Motto: Piloting Renewable Energies!

    Über Integrated Power Germany

    Integrated Power Germany ist Teil von TotalEnergies und bündelt die Kompetenzen von VSB, Kyon Energy, QUADRA energy Sales & Origination sowie TotalEnergies Offshore Wind Deutschland. Das Leistungsspektrum der Unternehmenseinheit reicht von der Erzeugung erneuerbaren Stroms über Großbatteriespeicher und weitere Flexibilitätslösungen bis zu Stromvermarktung und Origination sowie Offshore-Windenergie. Integrated Power Germany schafft damit die Grundlage für verlässliche, wettbewerbsfähige und zunehmend dekarbonisierte Stromlösungen für unsere Kunden und Partner.

    Pressekontakt:

    Yannick Breitsch
    Senior Communication Manager
    +49 211 960 69 076
    mailto:yannick.breitsch@quadra-energy.com
    +49 800 2610195
    mailto:presse@quadra.energy

    QUADRA energy
    Klaus-Bungert-Straße 5b
    40468 Düsseldorf
    Deutschland
    http://www.quadra-energy.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54204/6356621 OTS: QUADRA Energy GmbH







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