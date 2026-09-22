JEFFERIES stuft TUI auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Im Mittelwert bleibe die eingegrenzte Zielspanne für den Geschäftjahresgewinn unverändert, schrieb James Wheatcroft am Dienstag. Er decke sich auch fast mit dem derzeitigen Analysenkonsens. Der Ausblick signalisierte den anhaltenden Trend zu kurzfristigen Buchungen und ein vorsichtiges Kapazitätsmanagement. Auf die Auswirkungen der steigenden Kerosinpreise sei der Reisekonzern nicht eingegangen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 6,416EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Wheatcroft

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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