JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zielspanne für den operativen Gewinn (Ebit) im Gesamtjahr sei eingegrenzt worden, wobei der Mittelwert der alten Zielspanne und in etwa auch dem Analystenkonsens entspreche, schrieb Karan Puri am Dienstag. Der Rückgang der Sommerbuchungen sei etwas geringer als im August signalisiert, was wieder etwas Vertrauen schaffe. Der Trend gehe zu späteren Buchungen und dies wirke sich erwartungsgemäß auch auf das Wintergeschäft aus./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 6,416EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Karan Puri

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,20

Kursziel alt: 12,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,20 € , was eine Steigerung von +86,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer