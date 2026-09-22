JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zielspanne für den operativen Gewinn (Ebit) im Gesamtjahr sei eingegrenzt worden, wobei der Mittelwert der alten Zielspanne und in etwa auch dem Analystenkonsens entspreche, schrieb Karan Puri am Dienstag. Der Rückgang der Sommerbuchungen sei etwas geringer als im August signalisiert, was wieder etwas Vertrauen schaffe. Der Trend gehe zu späteren Buchungen und dies wirke sich erwartungsgemäß auch auf das Wintergeschäft aus./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 6,416EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,20
Kursziel alt: 12,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,20
Kursziel alt: 12,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte