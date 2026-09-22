Prozess gegen René Benko gestartet - Urteil wahrscheinlich

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der österreichische Investor René Benko steht erneut vor Gericht. Vor dem Landesgericht Innsbruck geht es um den Verdacht, dass der 49-Jährige seine Gläubiger geschädigt hat. Für den Prozesstag sind sieben Zeugen geladen. Es wird mit einem Urteil noch am Dienstag gerechnet. Der Strafrahmen beträgt ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.

Benko war bereits im Oktober 2025 wegen dieses Verdachts zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Dabei war er in einem Teilaspekt freigesprochen worden. Diesen Freispruch hob der Oberste Gerichtshof (OGH) aber wieder auf. Daher kommt es nun zur erneuten Verhandlung, bei der die Höhe der Strafe neu festgelegt werden muss.