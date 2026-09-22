BERENBERG stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Kapitalmarkttag in London mit einem Kursziel von 305 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Kerry Holford attestierte dem Pharmakonzern in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar eine umfangreiche Veranstaltung, die aber kein Allheilmittel geboten habe. Die neuen mittelfristigen Umsatzziele seien nicht übermäßig ehrgeizig./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 06:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 34,45EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kerry Holford

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



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