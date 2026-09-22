🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKingfisher AktievorwärtsNachrichten zu Kingfisher

    AKTIE IM FOKUS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kingfisher mit Kurssprung nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kingfisher-Aktien steigen deutlich nach Halbjahreszahlen
    • Titel nähert sich nach Seitwärtsphase den Jahreshochs
    • RBC lobt starke Zahlen und erhöhte Prognose
    AKTIE IM FOKUS - Kingfisher mit Kurssprung nach Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Aktien von Kingfisher haben am Dienstag mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert. Zuletzt gewann der Wert 8,6 Prozent. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar.

    Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose. Das langfristige Potenzial überzeuge./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kingfisher Aktie

    Die Kingfisher Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 3,678 auf Tradegate (22. September 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kingfisher Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Kingfisher zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1100 %.







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Kingfisher mit Kurssprung nach Zahlen Aktien von Kingfisher haben am Dienstag mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert. Zuletzt gewann der Wert 8,6 Prozent. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     