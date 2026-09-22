AKTIE IM FOKUS
Kingfisher mit Kurssprung nach Zahlen
- Kingfisher-Aktien steigen deutlich nach Halbjahreszahlen
- Titel nähert sich nach Seitwärtsphase den Jahreshochs
- RBC lobt starke Zahlen und erhöhte Prognose
LONDON (dpa-AFX) - Aktien von Kingfisher haben am Dienstag mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert. Zuletzt gewann der Wert 8,6 Prozent. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar.
Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose. Das langfristige Potenzial überzeuge./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kingfisher Aktie
Die Kingfisher Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 3,678 auf Tradegate (22. September 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kingfisher Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Kingfisher zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1100 %.