Die massive Rally von Meta wegen der neuen Agent-KI Muse zog die Aktienmärkte nach oben - aber es ist etwas passiert, was zuletzt 1999 kurz vor Platzen der Dotcom-Blase passierte! Muse von Meta ist eine Art "Erweckungserlebnis" der agentischen KI, vergleichbar mit dem plötzlichen Auftauchen von ChatGPT im November 2022. Muse ist nach downloads extrem erfolgreich - und diese Zahlen zogen Meta so stark nach oben, getrieben wieder einmal vor allem durch Call-Optionen. Aber es ist gestern ein Warnsignal aufgetreten, dass es so zuletzt 1999 gegeben hat: mehr als viermal so viele Aktien fielen gestern auf ein 52-Wochen-Tief (tiefster Stand seit einem Jahr) als Aktien auf ein 52-Wochen-Hoch stiegen. Dazu auffallend: trotz der starken Anstiege der Indizes gestern stieg der VIX (Volatilität auf S&P 500) und der VXN (Volatilität des Nasdaq) an - ein Blick in die Börsengeschichte zeigt, was dann passiert..

Das Video "Meta-Rally, Muse-Sensation - und das fette 1999-Warnsignal!" sehen Sie hier..