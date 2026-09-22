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    Meta-Rally, Muse-Sensation - und das fette 1999-Warnsignal!

    Muse von Meta ist eine Art "Erweckungserlebnis" der agentischen KI, vergleichbar mit dem plötzlichen Auftauchen von ChatGPT

    Die massive Rally von Meta wegen der neuen Agent-KI Muse zog die Aktienmärkte nach oben - aber es ist etwas passiert, was zuletzt 1999 kurz vor Platzen der Dotcom-Blase passierte! Muse von Meta ist eine Art "Erweckungserlebnis" der agentischen KI, vergleichbar mit dem plötzlichen Auftauchen von ChatGPT im November 2022. Muse ist nach downloads extrem erfolgreich - und diese Zahlen zogen Meta so stark nach oben, getrieben wieder einmal vor allem durch Call-Optionen. Aber es ist gestern ein Warnsignal aufgetreten, dass es so zuletzt 1999 gegeben hat: mehr als viermal so viele Aktien fielen gestern auf ein 52-Wochen-Tief (tiefster Stand seit einem Jahr) als Aktien auf ein 52-Wochen-Hoch stiegen. Dazu auffallend: trotz der starken Anstiege der Indizes gestern stieg der VIX (Volatilität auf S&P 500) und der VXN (Volatilität des Nasdaq) an - ein Blick in die Börsengeschichte zeigt, was dann passiert..

     

    Das Video "Meta-Rally, Muse-Sensation - und das fette 1999-Warnsignal!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Meta-Rally, Muse-Sensation - und das fette 1999-Warnsignal! Die massive Rally von Meta wegen der neuen Agent-KI Muse zog die Aktienmärkte nach oben - aber es ist etwas passiert, was zuletzt 1999 kurz vor Platzen der Dotcom-Blase passierte!
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