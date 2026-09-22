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    China-Schock für VW

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    20 Prozent Absturz drohen: Chinas Auto-Beben trifft VW und Co.

    Volkswagen warnt vor einem Einbruch des chinesischen Automarkts um 20 Prozent. Preiskampf, E-Auto-Boom und Konsumflaute setzen Hersteller unter Druck.

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    China-Schock für VW - 20 Prozent Absturz drohen: Chinas Auto-Beben trifft VW und Co.
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Der chinesische Automarkt steht offenbar vor einem drastischen Wendepunkt. Nach Einschätzung von Volkswagen-China-Chef Ralf Brandstätter könnte der Pkw-Markt in China im Jahr 2026 um rund 20 Prozent schrumpfen, wie Reuters berichtet. Der Manager sprach auf einem Branchengipfel von einem Rückgang, der in seiner Größenordnung an die Auswirkungen der Corona-Pandemie erinnere. Für die weltgrößte Autonation wäre ein solcher Einbruch ein massiver Einschnitt. China war über Jahre der wichtigste Wachstumsmotor der globalen Automobilindustrie und ist für deutsche Hersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz ein zentraler Absatzmarkt. Volkswagen verkaufte 2024 rund 2,9 Millionen Fahrzeuge in China, der Markt zählt damit weiterhin zu den wichtigsten Regionen des Konzerns.

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    Mehrere Faktoren belasten den chinesischen Pkw-Markt gleichzeitig. Ein wesentlicher Grund ist die zunehmende Sättigung des Marktes. Nach Jahren mit starkem Wachstum stößt der Autobesitz in vielen Regionen an Grenzen. Gleichzeitig verschärft sich der Preiskampf, weil chinesische Hersteller ihre Produktion massiv ausgebaut haben und mit günstigeren Elektrofahrzeugen Marktanteile gewinnen.

    Besonders die Elektromobilität verändert die Kräfteverhältnisse. Marken wie BYD, Nio oder Geely haben bei Software, Batterietechnik und günstigen Elektroautos aufgeholt und setzen etablierte Hersteller zunehmend unter Druck. Volkswagen und andere deutsche Autobauer kämpfen dagegen mit hohen Entwicklungskosten und einer langsameren Transformation ihrer Modellpaletten. Der Konzern hat deshalb angekündigt, seine China-Strategie stärker an lokale Kundenbedürfnisse anzupassen und die Entwicklung neuer Fahrzeuge vor Ort zu beschleunigen.

    Hinzu kommt eine schwächere Konsumstimmung in China. Die Immobilienkrise, eine vorsichtigere Kaufbereitschaft der Verbraucher und wirtschaftliche Unsicherheiten bremsen die Nachfrage nach größeren Anschaffungen wie Autos. Gleichzeitig sorgen staatliche Förderprogramme für Elektrofahrzeuge und der aggressive Wettbewerb um Marktanteile dafür, dass viele Hersteller mit Rabatten arbeiten müssen. Für europäische Autobauer ist die Entwicklung besonders kritisch. China war jahrzehntelang ein hochprofitabler Markt, doch der Wettbewerb hat sich grundlegend verändert. Volkswagen verlor in China zuletzt Marktanteile, während lokale Hersteller ihre Position ausbauten. Der Konzern warnt inzwischen vor einem schwierigen Umfeld durch den Rückgang des chinesischen Marktes und die schnellere Verschiebung der Nachfrage hin zu Elektroautos.

    Anleger blicken deshalb zunehmend auf die Fähigkeit der deutschen Autobauer, sich an die neue Realität anzupassen. Der chinesische Automarkt bleibt zwar der größte der Welt, doch die Zeiten zweistelliger Wachstumsraten scheinen vorbei. Für Volkswagen, BMW und Mercedes entscheidet sich in China zunehmend, wer zu den Gewinnern der nächsten Auto-Ära gehört.

    Die Aktie von Volkswagen ist am Dienstag (10:40 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,59 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 74,25 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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