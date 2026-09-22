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    Eine Billion geknackt

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    KI-Rallye katapultiert AMD in die Top 14 Amerikas

    Eine neue Welle der KI-Euphorie treibt AMD auf ein Allzeithoch und lässt den Börsenwert des Chipkonzerns erstmals über eine Billion US-Dollar steigen.

    Für Sie zusammengefasst
    Eine Billion geknackt - KI-Rallye katapultiert AMD in die Top 14 Amerikas
    Foto: Dall-E

    Die AMD-Aktie schloss am Montag 9,95 Prozent höher bei 615,52 US-Dollar und markierte dabei ein neues Rekordniveau. Damit erreichte der Halbleiterkonzern erstmals eine Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar. Noch vor einem Jahr wurde AMD mit 255 Milliarden US-Dollar bewertet, womit sich der Börsenwert innerhalb von zwölf Monaten nahezu vervierfacht hat.

    Nach Daten von Dow Jones Market Data haben zuvor lediglich 13 andere US-Unternehmen diese Schwelle überschritten.

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    KI-Agenten könnten Chip-Nachfrage kräftig ankurbeln

    AMD spielt eine wichtige Rolle im Geschäft mit Prozessoren für Server und Rechenzentren. Investoren setzen zunehmend darauf, dass sogenannte KI-Agenten einen neuen Nachfragezyklus auslösen könnten. Das könnte den Bedarf an Rechenleistung und damit die Nachfrage nach leistungsfähigen Chips und Rechenzentrumskapazitäten deutlich erhöhen.

    Metas Muse macht den Anfang

    Auslöser der jüngsten Begeisterung ist insbesondere Metas neuer KI-Agent Muse. Die Anwendung erreichte nach ihrem Start die Spitze der kostenlosen Apps in Apples US-App-Store. Auch die Meta-Aktie sprang am Montag um mehr als 11 Prozent nach oben.

    Mizuho-Analyst Daniel O’Regan sprach angesichts der Kursbewegungen von einer regelrechten Kaufwelle bei Chip- und Netzwerkaktien. Entscheidend sei die Erkenntnis, dass die Rechenanforderungen autonomer Agenten deutlich über denen einer einfachen Chatbot-Anfrage liegen könnten.

    Sollten OpenAI, Anthropic, Google und weitere KI-Schwergewichte vergleichbare Anwendungen im großen Stil auf den Markt bringen, könnte dies den Ausbau von Rechenzentren zusätzlich beschleunigen.

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    Milliarden fließen in die KI-Infrastruktur

    Die Rallye wird zudem von hohen Wachstumserwartungen der KI-Branche getragen. Anleger kalkulieren mit weiter steigenden Investitionen in Server, Prozessoren und Netzwerktechnik. AMD selbst sieht im Markt für Server-CPUs langfristig eine enorme Wachstumschance und baut sein Angebot rund um KI-Rechenzentren kontinuierlich aus.

    Die jüngste Rallye zeigt zugleich, wie hoch die Erwartungen inzwischen sind. Mit einem Börsenwert von über einer Billion US-Dollar preist der Markt erhebliches Wachstum im KI-Geschäft ein. Entscheidend wird sein, ob die steigende Nutzung autonomer KI-Agenten tatsächlich den zusätzlichen Infrastrukturbedarf erzeugt, auf den Anleger derzeit setzen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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